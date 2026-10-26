3000 évig maradtak rejtve: egyiptomi faluból kerültek elő az ősi leletek

3000 éven át rejtve maradtak, ám végül sikerült feltárni a történelem egyik leghíresebb fáraójának két hatalmas szobrát. A lenyűgöző felfedezésre Behbeit el-Hagarában, egy egyiptomi faluban került sor, Kairótól mintegy 100 kilométerre északra, miután egy gazda egy rejtélyes kőtömböt pillantott meg a földjén. Miután sejtette, hogy ősi leletről lehet szó, értesítette a hatóságokat, a helyszínre pedig csakhamar régészek érkeztek, akik a helyszíni vizsgálat során még többre bukkantak, mint amire talán számítottak.
Fantasztikus felfedezést tettek egy egyiptomi faluban
Az ásatok során ugyanis két hatalmas királyi szobor maradványaira találtak rá, amelyek közül az egyikről azóta megerősítették, hogy II. Ramszeszt ábrázolja, ám a másodikról is úgy vélik, hogy a legendás fáraót örökítette meg, és aki az ókori Egyiptom egyik legnagyobb uralkodója volt.
Az egyiptomi régészeti misszió sikeresen végrehajtotta a mentőakciókat Behbeit el-Hagara faluban, Gharbia kormányzóságban, melynek során két hatalmas királyi szobor maradványaira bukkantak
– erősítette meg az egyiptomi turisztikai és régiségügyi minisztérium.
Az egyik leglátványosabb lelet II. Ramszesz óriási feje volt, amely nagyjából 1,6 méter magas volt, rajta egy kettős koronával, ami Felső- és Alsó-Egyiptom egyesítését szimbolizálta. A szakértők becslése szerint a teljes emlékmű eredetileg körülbelül 8,5 méter magas lehetett, beleértve az alapját is. A második szobor még ennél is nagyobb, körülbelül 2,4 méter hosszú, bár hiányoznak róla a lábai és az alsó része.
A kutatók rámutattak arra, régisége dacára a szobor arcvonásai figyelemre méltóan jó állapotban maradtak fenn. Az ásatások során továbbá egy rózsaszín gránittömböt is feltártak, amelyet hieroglif feliratok borítottak, és amik II. Ramszeszhez köthető királyi címeket tartalmaztak.
A hatóságok elismerően szóltak a gazdáról, akinek gyors felismerése vezetett a felfedezéshez, valamint hozzájárult ahhoz, hogy megvédjék Egyiptom kulturális örökségének egy fontos részét. A helyszínen folytatott ásatások most abban a reményben folytatódnak, hogy még további kincsekre bukkanhatnak. A régészek úgy vélik, a leletek értékes új nyomokat szolgáltathatnak az egykor a területen álló ősi templomkomplexumról és annak II. Ramszesz uralkodása alatt betöltött szerepéről - írja a Daily Mail.
Hasonlóan szenzációs felfedezésről számoltak be azok a régészek, akik az ősi Egyiptom királyainak sírjai körül eltemetett emberek maradványait vizsgálva arra figyeltek fel, hogy többen közülük súlyos fejsérüléseket szenvedtek el. Ebből arra következtettek, hogy közel 5000 évvel ezelőtt az uralkodók megölhették a megbízható szolgálóikat, akiket ezután a parancsolóikkal együtt temettek el. A további részleteket ITT lehet elolvasni!
Behbeit el-Hagara egy híres régészeti lelőhely Egyiptom Nílus-deltájában, amely leginkább Ízisz ősi templomának monumentális maradványairól ismert.