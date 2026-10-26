3000 évig maradtak rejtve: egyiptomi faluból kerültek elő az ősi leletek

3000 éven át rejtve maradtak, ám végül sikerült feltárni a történelem egyik leghíresebb fáraójának két hatalmas szobrát. A lenyűgöző felfedezésre Behbeit el-Hagarában, egy egyiptomi faluban került sor, Kairótól mintegy 100 kilométerre északra, miután egy gazda egy rejtélyes kőtömböt pillantott meg a földjén. Miután sejtette, hogy ősi leletről lehet szó, értesítette a hatóságokat, a helyszínre pedig csakhamar régészek érkeztek, akik a helyszíni vizsgálat során még többre bukkantak, mint amire talán számítottak.

Fantasztikus felfedezést tettek egy egyiptomi faluban / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Fantasztikus felfedezést tettek egy egyiptomi faluban

Az ásatok során ugyanis két hatalmas királyi szobor maradványaira találtak rá, amelyek közül az egyikről azóta megerősítették, hogy II. Ramszeszt ábrázolja, ám a másodikról is úgy vélik, hogy a legendás fáraót örökítette meg, és aki az ókori Egyiptom egyik legnagyobb uralkodója volt.

Az egyiptomi régészeti misszió sikeresen végrehajtotta a mentőakciókat Behbeit el-Hagara faluban, Gharbia kormányzóságban, melynek során két hatalmas királyi szobor maradványaira bukkantak

– erősítette meg az egyiptomi turisztikai és régiségügyi minisztérium.

Az egyik leglátványosabb lelet II. Ramszesz óriási feje volt, amely nagyjából 1,6 méter magas volt, rajta egy kettős koronával, ami Felső- és Alsó-Egyiptom egyesítését szimbolizálta. A szakértők becslése szerint a teljes emlékmű eredetileg körülbelül 8,5 méter magas lehetett, beleértve az alapját is. A második szobor még ennél is nagyobb, körülbelül 2,4 méter hosszú, bár hiányoznak róla a lábai és az alsó része.

A kutatók rámutattak arra, régisége dacára a szobor arcvonásai figyelemre méltóan jó állapotban maradtak fenn. Az ásatások során továbbá egy rózsaszín gránittömböt is feltártak, amelyet hieroglif feliratok borítottak, és amik II. Ramszeszhez köthető királyi címeket tartalmaztak.

- فيه راجل من قرية "بهبيت الحجارة" في سمنود محافظة الغربية عنده حتة ارض معرفش كام قيراط بيزرعهم واهي ماشية، وهو بيحفر في ارضه عشان يزرع وبيضرب الفاس، الفاس خبط في كتلة حجر، بيشوف ايه ده بينفض الطين لقى راس تمثال مصري قديم. الراجل في سابقة نادرة قرر انه يبلغ الجهات المعنية. الكشف طلع تمثالين ضخام لرمسيس الثاني، الراس لوحدها متر و٦٠ سنتي، والتمثال ٨ ونص متر، وتمثال تاني راسه ٢ متر وحتة، بالاضافة للوح جرانيت وردي عليه كتابة هيروغليفية والقاب ملكية، كشف اثري مهم وجديد، في كل شبر في البلد دي تضرب تطلع تاريخ، وتاريخ يخصك لا سهم هندي ولا سندي، في حين ان فيه دويلات وكيانات جمبنا لو لقوا زلطة بيحوروا عليها قصة ويبنوا حواليها متحف، اصل دي بلدنا يلا. وتحية للراجل الامين اللي بجد اللي عارف قيمة بلده واتمنى يتم تكريمه وتخصيص مبلغ محترم مكافأة ليه على امانته ..❤️✌️🇪🇬 BY: Mohamed Amir✍️✍️✍️✍️ https://t.co/wUhp4M0vmC — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) October 14, 2026

A hatóságok elismerően szóltak a gazdáról, akinek gyors felismerése vezetett a felfedezéshez, valamint hozzájárult ahhoz, hogy megvédjék Egyiptom kulturális örökségének egy fontos részét. A helyszínen folytatott ásatások most abban a reményben folytatódnak, hogy még további kincsekre bukkanhatnak. A régészek úgy vélik, a leletek értékes új nyomokat szolgáltathatnak az egykor a területen álló ősi templomkomplexumról és annak II. Ramszesz uralkodása alatt betöltött szerepéről - írja a Daily Mail.

Hidden for 3,000 years: Giant statues of Ramses II emerge from Egyptian village after farmer spots mysterious stone block in his field https://t.co/54F6u9QEqz https://t.co/LSZilDb3to — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 14, 2026