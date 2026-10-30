Csaknem egymillió ember halálát okozhatja a közelgő időjárási katasztrófa – mutatjuk a legveszélyesebb területeket

Mi az El Niño jelenség?

Hány ember halálát okozhatja a természeti jelenség 2027 márciusáig?

Mely országokat veszélyezteti leginkább az El Niño?

Milyen következményei lehetnek a szuper El Niñónak?

Rendkívül súlyos következményekkel járhat a szuper El Niño, amely a globális felmelegedéssel együtt pusztító hőhullámokat idézhet elő világszerte. Egy új előrejelzés szerint a szélsőséges hőség 2027 márciusáig közel 900 ezer további ember halálához járulhat hozzá, különösen Afrika, Ázsia és Dél-Amerika egyes országaiban – írja a Daily Star.

2027 márciusáig jelentős többlethalálozást okozhat a szuper El Niño és a globális felmelegedés. A szélsőséges hőség világszerte súlyos veszélyt jelenthet (illusztráció) Forrás: Freepic

A Climate Impact Lab által készített El Niño Heat Mortality Tracker előrejelzése szerint 2026 júniusa és 2027 márciusa között mintegy 857 400 többlethalálozás következhet be a rendkívüli hőség miatt. Ebből körülbelül 373 ezer halálesetet a 2026 októberétől 2027 márciusáig tartó időszakra becsülnek.

A szakértők szerint a helyzetet tovább súlyosbíthatja, hogy a legveszélyeztetettebb térségekben sok helyen nem megfelelő a hűtési infrastruktúra, miközben a szélsőséges időjárás az ivóvízellátást és az élelmiszer-termelést is veszélyeztetheti.

Mi az a szuper El Niño, és hogyan befolyásolja a világ időjárását?

Az El Niño egy természetes éghajlati jelenség, amelynek során a Csendes-óceán középső és keleti részén a felszíni víz hőmérséklete jelentősen megemelkedik.