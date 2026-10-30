Csaknem egymillió ember halálát okozhatja a közelgő időjárási katasztrófa – mutatjuk a legveszélyesebb területeket

- Mi az El Niño jelenség?
- Hány ember halálát okozhatja a természeti jelenség 2027 márciusáig?
- Mely országokat veszélyezteti leginkább az El Niño?
- Milyen következményei lehetnek a szuper El Niñónak?
Rendkívül súlyos következményekkel járhat a szuper El Niño, amely a globális felmelegedéssel együtt pusztító hőhullámokat idézhet elő világszerte. Egy új előrejelzés szerint a szélsőséges hőség 2027 márciusáig közel 900 ezer további ember halálához járulhat hozzá, különösen Afrika, Ázsia és Dél-Amerika egyes országaiban – írja a Daily Star.
A Climate Impact Lab által készített El Niño Heat Mortality Tracker előrejelzése szerint 2026 júniusa és 2027 márciusa között mintegy 857 400 többlethalálozás következhet be a rendkívüli hőség miatt. Ebből körülbelül 373 ezer halálesetet a 2026 októberétől 2027 márciusáig tartó időszakra becsülnek.
A szakértők szerint a helyzetet tovább súlyosbíthatja, hogy a legveszélyeztetettebb térségekben sok helyen nem megfelelő a hűtési infrastruktúra, miközben a szélsőséges időjárás az ivóvízellátást és az élelmiszer-termelést is veszélyeztetheti.
Mi az a szuper El Niño, és hogyan befolyásolja a világ időjárását?
Az El Niño egy természetes éghajlati jelenség, amelynek során a Csendes-óceán középső és keleti részén a felszíni víz hőmérséklete jelentősen megemelkedik.
A mostani, rendkívül erős jelenség során az óceán felszíni hőmérséklete egyes területeken mintegy 3,4 Celsius-fokkal haladta meg a történelmi átlagot. A szuper El Niñónak nevezett jelenség világszerte súlyos időjárási zavarokkal járhat.
Ázsia és Afrika egyes térségeiben aszályokat és a monszunesők elmaradását, máshol pusztító áradásokat és erdőtüzeket idézhet elő. A beszámoló szerint akár 50 millió embert is súlyos élelmiszer- és vízhiány fenyegethet.
Mely országokat veszélyezteti leginkább az El Niño 2026-ban és 2027-ben?
Az előrejelzés alapján a következő hónapokban különösen Nigériában és Indiában lehet súlyos a helyzet.
- Nigériában mintegy 56 100, Indiában pedig 55 200 további, hőséggel összefüggő halálesettel számolnak 2026 októbere és 2027 márciusa között.
- Indonéziában 29 300, Brazíliában 19 500, Szudánban pedig 14 700 többlethalálozást valószínűsít a modell ugyanerre az időszakra.
A Climate Impact Lab hangsúlyozza, hogy az előrejelzések célja a legveszélyeztetettebb területek azonosítása. A korai figyelmeztető rendszerek, az egészségügyi ellátás fejlesztése, valamint az ivóvíz és a hűtött menedékhelyek biztosítása hozzájárulhat a várható áldozatok számának csökkentéséhez. A közölt számok becslések, nem pedig biztosan bekövetkező halálesetek.
Gyorsan erősödik az El Niño, rendkívül hideg tél jöhet Európában
Rohamosan erősödik az El Niño, amely december körül érheti el csúcspontját, és az előrejelzések szerint 2027 februárjáig szinte biztosan fennmarad. A jelenség késő télen meggyengítheti a sarki örvényt, ezzel pedig növelheti a komoly lehűlések esélyét Északnyugat-Európában.