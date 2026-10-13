Baljós rekord dőlt meg, a következményeket az egész világ megérezheti

A Japán Meteorológiai Ügynökség szerint a mérések kezdete óta nem volt ilyen erős az El Niño: a Csendes-óceán trópusi térségében akár 4 Celsius-fokos hőmérsékleti eltérést is mérhetnek, ami meghaladja az 1997 decemberében feljegyzett 3,6 fokos korábbi rekordot – írja az IFL Science.

Az El Niño miatt fokozódhat az aszályok és a vegetációtüzek kockázata

Fotó: SUAMY BEYDOUN / AGIF

Decemberben tetőzhet az El Niño

Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete (WMO) szerint a jelenség októberben és novemberben tovább erősödhet, és csak decemberben fogja elérni a csúcspontját, ráadásul az előrejelzések alapján közel 100 százalék annak valószínűsége, hogy 2027 februárjában is fennmarad.

A folyamat gyorsaságát jól mutatja, hogy a Csendes-óceán Egyenlítő menti, középső és keleti részén a tengerfelszín hőmérséklete júniusban még 1,6 Celsius-fokkal haladta meg az átlagot, augusztusban viszont már 2,5 fokos eltérést mértek. A WMO előrejelzése szerint október és december között ez az érték elérheti a 3,7 Celsius-fokot.

Miért befolyásolja az egész világ időjárását?

Az El Niño egy természetes éghajlati jelenség, amely rendszertelenül, általában két-hét évente jelentkezik. Ilyenkor a Csendes-óceán egyenlítői térségének középső és keleti részén megemelkedik a tengerfelszín hőmérséklete, hatásai azonban messze túlmutatnak az érintett területen: világszerte befolyásolhatják a hőmérsékletet és a csapadék eloszlását.

Celeste Saulo, a WMO főtitkára szerint az El Niño felszabadítja az óceán felszíne alatt korábban felhalmozódott hőenergiát, részben emiatt tartozhatnak az El Niño-évek a legmelegebbek közé. A helyzetet súlyosbítja, hogy az óceánok már eleve rekordmelegek, így több hő kerülhet a légkörbe.

Árvizeket és aszályokat is okozhat a jelenség

2026-ban már több hőmérsékleti rekord is megdőlt. Az idei volt a valaha mért legmelegebb augusztus, miközben a tengerek globális felszíni hőmérséklete is rekordot döntött. Az Egyesült Államok összefüggő területén minden korábbinál melegebb szeptembert, az Egyesült Királyságban pedig rekordmeleg nyarat regisztráltak.

Ezekhez a szélsőségekhez az éghajlatváltozás és a természetes ingadozások mellett valószínűleg az El Niño is jelentősen hozzájárult.

Az előrejelzések szerint Afrika szarvának tágabb térségében, Közép-Ázsia egyes részein, Kelet-Ázsia partvidékén és az Arab-félsziget északi területein az átlagosnál több csapadék hullhat. Hasonló körülmények várhatók Észak-Amerika északi szélesség 45. fokától délre fekvő részein, valamint Dél-Amerika délkeleti vidékein. Mindez növelheti az árvizek és földcsuszamlások veszélyét.