80 éve készült az első fotó a Földről az űrből – elképesztő, mennyit változott a világ

A Földről készült űrfelvételek ma már mindennaposak. A meteorológiai műholdak folyamatosan figyelik a felhőzetet, az űrhajósok fényképezik a kontinenseket, a tudományos műszerek pedig a bolygó legapróbb változásait is képesek követni. Mindez azonban egy rendkívül egyszerűnek tűnő fekete-fehér felvétellel kezdődött.

80 éve készült az első fotó a Földről az űrből -Fotó: Pexels

Egy rakéta, amely történelmet írt

1946. október 24-én az Egyesült Államokban, az új-mexikói White Sands rakétakísérleti területről egy V–2 típusú rakétát indítottak útnak. A második világháborúban kifejlesztett német rakétatechnológiát az amerikai kutatók a háború után tudományos kísérletekhez is felhasználták.

A rakéta egy 35 milliméteres filmkamerát vitt magával, amely meghatározott időközönként felvételeket készített. A szerkezet mintegy 105 kilométeres magasságig jutott, vagyis elérte a világűr gyakran használt, 100 kilométeres határán túli térséget.

Így nézett ki a Föld az első űrfotón

A történelmi képen a Föld felszíne és a bolygó görbülete látható.

Az első fotó a Földről az űrből

Fotó: NASA

A felvétel természetesen össze sem hasonlítható a mai, rendkívül részletgazdag műholdképekkel. Mégis óriási jelentősége volt: először sikerült a Földet a világűrből lefényképezni.

A kamera a rakéta visszazuhanásakor megsemmisült, a film azonban védett kazettában túlélte a becsapódást. A kutatók így megőrizhették a történelmi felvételeket.

Az első űrfotótól a híres Kék márványig

Az űrkutatás fejlődésével egyre látványosabb fényképek készültek bolygónkról.

1968-ban az Apollo–8 küldetés során megszületett a híres Földfelkelte-felvétel, amelyen a Föld a Hold horizontja fölött látható.

1968-ban az Apollo–8 küldetés során megszületett a híres Földfelkelte-felvétel

1972-ben az Apollo–17 legénysége elkészítette a Kék márvány néven ismert fényképet, amely a teljes, napsütötte Földet mutatja.

A "Kék márvány" kép

Ezek a képek nemcsak tudományos szempontból voltak jelentősek, hanem az emberiség saját bolygójáról alkotott képét is megváltoztatták.

Ma már szinte folyamatosan figyelik bolygónkat

A modern műholdak segítségével nyomon követhető a hurrikánok mozgása, a sarki jégtakaró változása, az erdőtüzek terjedése és számos környezeti folyamat.