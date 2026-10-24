80 éve készült az első fotó a Földről az űrből – elképesztő, mennyit változott a világ

A Földről készült űrfelvételek ma már mindennaposak. A meteorológiai műholdak folyamatosan figyelik a felhőzetet, az űrhajósok fényképezik a kontinenseket, a tudományos műszerek pedig a bolygó legapróbb változásait is képesek követni. Mindez azonban egy rendkívül egyszerűnek tűnő fekete-fehér felvétellel kezdődött.
Egy rakéta, amely történelmet írt
1946. október 24-én az Egyesült Államokban, az új-mexikói White Sands rakétakísérleti területről egy V–2 típusú rakétát indítottak útnak. A második világháborúban kifejlesztett német rakétatechnológiát az amerikai kutatók a háború után tudományos kísérletekhez is felhasználták.
A rakéta egy 35 milliméteres filmkamerát vitt magával, amely meghatározott időközönként felvételeket készített. A szerkezet mintegy 105 kilométeres magasságig jutott, vagyis elérte a világűr gyakran használt, 100 kilométeres határán túli térséget.
Így nézett ki a Föld az első űrfotón
A történelmi képen a Föld felszíne és a bolygó görbülete látható.
A felvétel természetesen össze sem hasonlítható a mai, rendkívül részletgazdag műholdképekkel. Mégis óriási jelentősége volt: először sikerült a Földet a világűrből lefényképezni.
A kamera a rakéta visszazuhanásakor megsemmisült, a film azonban védett kazettában túlélte a becsapódást. A kutatók így megőrizhették a történelmi felvételeket.
Az első űrfotótól a híres Kék márványig
Az űrkutatás fejlődésével egyre látványosabb fényképek készültek bolygónkról.
1968-ban az Apollo–8 küldetés során megszületett a híres Földfelkelte-felvétel, amelyen a Föld a Hold horizontja fölött látható.
1972-ben az Apollo–17 legénysége elkészítette a Kék márvány néven ismert fényképet, amely a teljes, napsütötte Földet mutatja.
Ezek a képek nemcsak tudományos szempontból voltak jelentősek, hanem az emberiség saját bolygójáról alkotott képét is megváltoztatták.
Ma már szinte folyamatosan figyelik bolygónkat
A modern műholdak segítségével nyomon követhető a hurrikánok mozgása, a sarki jégtakaró változása, az erdőtüzek terjedése és számos környezeti folyamat.
A Nemzetközi Űrállomásról készült felvételeken éjszakai városok, villámlások, sivatagok és óceánok is láthatók.
Nyolcvan év alatt a kezdetleges fekete-fehér fényképtől eljutottunk a bolygónk állapotát folyamatosan vizsgáló űreszközökig.
A Földnyugta (Earthset) néven ismert felvétel az első olyan, ember által készített fénykép, amelyen a Föld és a Hold egyszerre látható, a Hold túlsó oldalán, attól több ezer mérföldre lévő nézőpontból. A fotót 2026. április 6-án készítették.