Áttörést érhettek el a kutatók egy gyógyíthatatlan betegség kezelésében

A Washingtoni Állami Egyetem kutatói a niklozamid nevű, az Egyesült Államokban már engedélyezett féreghajtó gyógyszert alakították át célzott kezeléssé. A szer a galandféreg-fertőzések ellen használatos, korábbi vizsgálatok azonban arra utaltak, hogy az endometriózis kialakulásában szerepet játszó immunsejtek működését is képes gátolni.
Havonta egy injekció is elég lehet az endometriózis kezelésére
Az endometriózis világszerte mintegy 190 millió, reproduktív korban lévő nőt érint. A betegség során a méhnyálkahártyához hasonló szövet jelenik meg a méhen kívül, ami
gyulladást, hegesedést, erős menstruációs görcsöket, krónikus kismedencei fájdalmat és meddőséget okozhat.
A betegség jelenleg nem gyógyítható véglegesen. A gyógyszeres kezelések többnyire az ösztrogén hormon termelődésének elnyomására épülnek, de mellékhatásokat okozhatnak, hatásuk pedig nem mindenkinél tartós.
Célzottan jut el a beteg sejtekhez
A kutatók egy dendrimernek nevezett nanoméretű hordozóhoz kapcsolták a niklozamidot. A rendszert úgy tervezték meg, hogy felismerje és célba vegye az endometriózis előrehaladásával összefüggésbe hozott, FRβ-receptort hordozó makrofágokat.
Az egérkísérletek során a nanoterápia felhalmozódott az endometriózisos elváltozásokban, és elsősorban a megcélzott immunsejtek vették fel. Már egyetlen adag után csökkent az érintett makrofágok, valamint az elváltozások száma és mérete. Két héttel a kezelés után az állatok fájdalomérzékenysége is jelentősen javult.
A módszer további előnye lehet, hogy nem hormonális kezelésről van szó, és a célzott gyógyszerbevitel csökkentheti az egész szervezetet érintő mellékhatások kockázatát.
A kutatás ugyanakkor még korai, preklinikai szakaszban jár, vagyis a terápiát eddig csak állatmodellen vizsgálták. A fejlesztésnek több kutatási és engedélyezési szakaszon kell átmennie, mielőtt embereken is kipróbálhatják.
Kanako Hayashi, a tanulmány egyik szerzője szerint a nanohordozó legalább két hétig stabil maradt, de a kutatók úgy vélik, ennél hosszabb hatás is elérhető. Hosszabb távon olyan injekciós kezelést képzelnek el, amelyet akár havonta egyszer lehetne beadni.