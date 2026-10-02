Áttörést érhettek el a kutatók egy gyógyíthatatlan betegség kezelésében

A Washingtoni Állami Egyetem kutatói a niklozamid nevű, az Egyesült Államokban már engedélyezett féreghajtó gyógyszert alakították át célzott kezeléssé. A szer a galandféreg-fertőzések ellen használatos, korábbi vizsgálatok azonban arra utaltak, hogy az endometriózis kialakulásában szerepet játszó immunsejtek működését is képes gátolni.

Áttörést hozhat egy féreghajtó szer az endometriózis kutatásában.

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Havonta egy injekció is elég lehet az endometriózis kezelésére

Az endometriózis világszerte mintegy 190 millió, reproduktív korban lévő nőt érint. A betegség során a méhnyálkahártyához hasonló szövet jelenik meg a méhen kívül, ami

gyulladást, hegesedést, erős menstruációs görcsöket, krónikus kismedencei fájdalmat és meddőséget okozhat.

A betegség jelenleg nem gyógyítható véglegesen. A gyógyszeres kezelések többnyire az ösztrogén hormon termelődésének elnyomására épülnek, de mellékhatásokat okozhatnak, hatásuk pedig nem mindenkinél tartós.

Célzottan jut el a beteg sejtekhez

A kutatók egy dendrimernek nevezett nanoméretű hordozóhoz kapcsolták a niklozamidot. A rendszert úgy tervezték meg, hogy felismerje és célba vegye az endometriózis előrehaladásával összefüggésbe hozott, FRβ-receptort hordozó makrofágokat.

Az egérkísérletek során a nanoterápia felhalmozódott az endometriózisos elváltozásokban, és elsősorban a megcélzott immunsejtek vették fel. Már egyetlen adag után csökkent az érintett makrofágok, valamint az elváltozások száma és mérete. Két héttel a kezelés után az állatok fájdalomérzékenysége is jelentősen javult.

A módszer további előnye lehet, hogy nem hormonális kezelésről van szó, és a célzott gyógyszerbevitel csökkentheti az egész szervezetet érintő mellékhatások kockázatát.

A kutatás ugyanakkor még korai, preklinikai szakaszban jár, vagyis a terápiát eddig csak állatmodellen vizsgálták. A fejlesztésnek több kutatási és engedélyezési szakaszon kell átmennie, mielőtt embereken is kipróbálhatják.

Kanako Hayashi, a tanulmány egyik szerzője szerint a nanohordozó legalább két hétig stabil maradt, de a kutatók úgy vélik, ennél hosszabb hatás is elérhető. Hosszabb távon olyan injekciós kezelést képzelnek el, amelyet akár havonta egyszer lehetne beadni.