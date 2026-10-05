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érelmeszesedés

Sokan nem is sejtik, de már 30 év alatt is kialakulhat ez a veszélyes betegség

17 perce
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Sok fiatal gondolhatja úgy, hogy a szív- és érrendszeri betegségek veszélye még messze van, egy új kutatás azonban meglepő eredményre jutott. Az érelmeszesedés ugyanis már 30 éves kor előtt is jelen lehet úgy, hogy az érintettnek semmilyen ismert szív-érrendszeri betegsége nincs.
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érelmeszesedésbetegségkutatás

Az érelmeszesedést vizsgáló kutatók több mint 16 800, 18 és 70 év közötti egészséges felnőttet vizsgáltak Dániában és Spanyolországban. A résztvevőknél korszerű képalkotó vizsgálatokkal keresték az artériákban kialakuló, kezdetben sokszor teljesen tünetmentes plakkokat.

érelmeszesedés
Az érelmeszesedés már 30 éves kor előtt is jelen lehet - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Az eredmények szerint a 18–29 éves korosztályban a férfiak 8,7 százalékánál, a nők 6,7 százalékánál volt kimutatható érelmeszesedés.

Ez nagyjából azt jelenti, hogy minden tizenharmadik fiatalnál már jelen lehetett a betegség valamelyik formája.

A teljes vizsgált csoportban még magasabb volt az arány: a résztvevők 57,1 százalékánál találtak valamilyen érelmeszesedésre utaló plakkot. Az előfordulás az életkor előrehaladtával folyamatosan nőtt, a 60–70 évesek körében pedig már tízből csaknem kilenc embernél kimutatható volt.

Az érelmeszesedés sokáig észrevétlen maradhat

Az érelmeszesedés során zsír, koleszterin és más anyagok rakódnak le az artériák falában. A folyamat hosszú éveken keresztül akár teljesen észrevétlen lehet, miközben idővel növelheti a szívroham és a stroke kockázatát.

A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy a hagyományos szív- és érrendszeri kockázatbecslések nem minden esetben jelezték előre, hogy már kialakultak plakkok az erekben. A kutatók ezért azt vizsgálják, hogy a korábbi képalkotó vizsgálatoknak lehet-e szerepük a megelőzés hatékonyabbá tételében – írja a New York Post.

Cholesterol plaque in artery. Blocked artery. 3d illustration
Illusztráció
Fotó: 123RF

A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az eredmények nem jelentik azt, hogy minden 30 év alatti embernek érvizsgálatra kellene mennie. A plakk jelenléte önmagában nem jelenti azt, hogy valaki rövid időn belül szívrohamot fog kapni.

A kutatás inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy a szív egészségével nem érdemes csak idősebb korban foglalkozni. A dohányzás kerülése, a rendszeres mozgás, a megfelelő étrend, valamint a vérnyomás és a koleszterinszint ellenőrzése már fiatal felnőttként is fontos lehet.

 

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