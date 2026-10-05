Sokan nem is sejtik, de már 30 év alatt is kialakulhat ez a veszélyes betegség

Az érelmeszesedést vizsgáló kutatók több mint 16 800, 18 és 70 év közötti egészséges felnőttet vizsgáltak Dániában és Spanyolországban. A résztvevőknél korszerű képalkotó vizsgálatokkal keresték az artériákban kialakuló, kezdetben sokszor teljesen tünetmentes plakkokat.

Az érelmeszesedés már 30 éves kor előtt is jelen lehet - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az eredmények szerint a 18–29 éves korosztályban a férfiak 8,7 százalékánál, a nők 6,7 százalékánál volt kimutatható érelmeszesedés.

Ez nagyjából azt jelenti, hogy minden tizenharmadik fiatalnál már jelen lehetett a betegség valamelyik formája.

A teljes vizsgált csoportban még magasabb volt az arány: a résztvevők 57,1 százalékánál találtak valamilyen érelmeszesedésre utaló plakkot. Az előfordulás az életkor előrehaladtával folyamatosan nőtt, a 60–70 évesek körében pedig már tízből csaknem kilenc embernél kimutatható volt.

Az érelmeszesedés sokáig észrevétlen maradhat

Az érelmeszesedés során zsír, koleszterin és más anyagok rakódnak le az artériák falában. A folyamat hosszú éveken keresztül akár teljesen észrevétlen lehet, miközben idővel növelheti a szívroham és a stroke kockázatát.

A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy a hagyományos szív- és érrendszeri kockázatbecslések nem minden esetben jelezték előre, hogy már kialakultak plakkok az erekben. A kutatók ezért azt vizsgálják, hogy a korábbi képalkotó vizsgálatoknak lehet-e szerepük a megelőzés hatékonyabbá tételében – írja a New York Post.

Illusztráció

Fotó: 123RF

A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az eredmények nem jelentik azt, hogy minden 30 év alatti embernek érvizsgálatra kellene mennie. A plakk jelenléte önmagában nem jelenti azt, hogy valaki rövid időn belül szívrohamot fog kapni.

A kutatás inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy a szív egészségével nem érdemes csak idősebb korban foglalkozni. A dohányzás kerülése, a rendszeres mozgás, a megfelelő étrend, valamint a vérnyomás és a koleszterinszint ellenőrzése már fiatal felnőttként is fontos lehet.