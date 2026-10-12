1936-ban fogságban halt meg az állat utolsó példánya, de kutatók még csak most fedezték fel múltját

Lehetséges, hogy az erszényesfarkasok nem álltak olyan közeli rokonságban a farkasokkal, mint azt korábban gondoltuk. Egy új tanulmány szerint a kihalt állat - más néven tasmán tigris vagy thylacine - koponyájának és állkapcsának egyedi jellemzői voltak, amelyek jelentősen megkülönböztették a mai farkasoktól.

Fogságban haltak meg az erszényesfarkas utolsó példányai. Fotó: TASMANIAN MUSEUM AND ART GALLERY / TASMANIAN MUSEUM AND ART GALLERY

Már 90 éve kihalt az erszényesfarkas, de a tudósoknak máig fontos információkkal szolgálnak

A kutatás szerint az állat hatalmas koponyája - amely a szürke- és sörényesfarkas kivételével a legtöbb farkasfajénál jóval nagyobb volt -, valamint megnyúlt felső állkapcsa valószínűleg arra szolgált, hogy kisebb, gyorsan mozgó zsákmányt ejtsen el. Ez eltér a farkasok vadászati stratégiájától, amelyek gyakran jóval nagyobb, akár a háziállatok méretéhez hasonló zsákmányt is elejtenek.

A kutatók szerint az erszényesfarkas étrendjében valószínűleg olyan állatok szerepeltek, mint a bandikutak és a nyúl méretű erszényesek.

Minél hosszabb egy állat állkapcsa, annál gyorsabban mozog a vége harapás közben. Ez növelheti a harapás erejét. Úgy gondoljuk, hogy az erszényesfarkas hatalmas koponyája lehetővé tette számára, hogy ellenálljon az ezekből a harapásokból származó jelentős erőhatásoknak

- mondta Dr. Vera Weisbecker, a tanulmány vezető szerzője.

Bár a koponyája nagy volt, valójában nem úgy épült fel, mint egy nagytestű ragadozóé. Az erszényesfarkas orra hosszú és karcsú, szinte finom volt, és nem olyan robusztus, mint például a szürke farkasé. Inkább egy róka vagy sakál orrához hasonlított, amelyek jóval kisebb állatok

- tette hozzá Dr. Douglass Rovinsky, a tanulmány társszerzője.

Love Dalén, a svédországi Stockholmi Egyetem evolúciós genomika professzora egyetértett a kutatók következtetéseivel. Véleménye szerint az erszényesfarkas valóban gyors és erőteljes harapásokkal ejthette el kisebb, fürge zsákmányát.

Ez lenyűgöző példája annak, hogy két állat első pillantásra mennyire hasonlónak tűnhet, miközben valójában alapvetően eltérő módon működik

- emelte ki.

A tasmán tigrisek az ausztrál szárazföldről - ahol korábban széles körben elterjedtek voltak - körülbelül 2000 évvel ezelőtt tűntek el. Tasmánián azonban még évszázadokig fennmaradtak. A vadászat, valamint a betelepített kutyák miatt számuk folyamatosan csökkent. Az utolsó ismert példány 1936-ban pusztult el fogságban, a tasmániai Hobartban található Beaumaris Állatkertben.