Egyre népszerűbb az északi étrend – Ez lehet a hosszabb élet egyik titka?

Dán kutatók több mint 64 ezer középkorú és idősebb svéd felnőtt egészségügyi adatait elemezték. A kutatás során egy hosszú távú, véletlenszerűen kontrollált vizsgálatot próbáltak statisztikai módszerekkel modellezni, hogy megbecsüljék, milyen hatása lehet az északi étrend tartós követésének.

Az északi étrend lenne a hosszú élet titka? - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az eredmények szerint az egészséges északi étrend a hagyományos egészségügyi ajánlásokhoz képest 4 százalékkal alacsonyabb becsült kockázattal járt az összes okból bekövetkező halálozásra 24 éves időszak alatt.

Mi kerül az északi étrend tányérjára?

Az étrend alapját elsősorban

zöldségek,

gyümölcsök,

teljes kiőrlésű gabonák

és halak

adják, miközben kisebb mennyiségben fogyasztanak húst. Fontos szerepet kapnak a szezonális, helyben elérhető alapanyagok és az otthon készített ételek is.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az északi táplálkozás több ponton hasonlít a mediterrán étrendre, de a helyi alapanyagokra épít.

Az olívaolaj helyett például inkább repceolajat használnak, a búza és a rizs helyett pedig gyakrabban kerül az asztalra zab és rozs.

A narancs és a banán helyett az alma és a körte is jellemzőbb választás, míg a zsíros halak és a gyökérzöldségek szintén fontosak.

Egy korábbi svéd klinikai vizsgálatban olyan résztvevők étrendjét is vizsgálták, akiknél prediabéteszt vagy 2-es típusú cukorbetegséget diagnosztizáltak.

A fehér kenyeret és tésztát zabkására és rozskenyérre cserélték, vaj helyett repceolajat használtak, emellett többek között almát, bogyós gyümölcsöket, káposztát és zsíros halakat, például lazacot fogyasztottak.

Az egészséges északi étrendet követők körében javult a vércukorszint, a testsúly és több vérzsírérték is, miközben a máj zsírtartalma is csökkent. A cukorbetegek esetében a máj zsírtartalma valamivel több mint 20 százalékkal csökkent, és a résztvevők több mint felénél a zsírmáj visszaszorulását is megfigyelték.

Nem bizonyították, hogy önmagában ez az étrend hosszabbítja meg az életet

A friss kutatás fontos korlátja, hogy nem klasszikus klinikai vizsgálatról van szó. A kutatók statisztikai modellezéssel becsülték meg, mi történhetne, ha az emberek hosszú éveken keresztül szigorúan követnék az északi étrendet – írja a Science Alert.