Riasztó felfedezést tettek az Északi-sarkon, Európa is megérezheti a következményeket

Miért lehet súlyosabb az északi-sarki jég olvadása, mint eddig gondolták?

Milyen hatással lehet a jégolvadás Európa időjárására?

Sokkal kevesebb tengeri jég boríthatja télen az Északi-sarkvidéket, mint azt a tudósok korábban feltételezték. Az északi-sarki jég olvadása Európa időjárását is befolyásolhatja, a kutatók pedig 6000 éves nyomok segítségével jutottak erre a nyugtalanító következtetésre.

Az északi-sarki jég olvadása a vártnál súlyosabb lehet. Egy új kutatás szerint Európa időjárását is jelentősen érintheti a téli jégtakaró zsugorodása. Fotó: SERGIO PITAMITZ/VWPICS/SCIENCE P / VWP

Miért lehet súlyosabb az északi-sarki jég olvadása a vártnál?

A Cambridge-i Egyetem és a mexikói Matematikai Kutatóközpont (CIMAT) tudósai szerint a következő évtizedekben akár egymillió négyzetkilométerrel is kisebb lehet az Északi-sarkvidék téli jégtakarója, mint azt a korábbi előrejelzések mutatták. A Nature Geoscience folyóiratban megjelent kutatás arra is figyelmeztet, hogy a jégveszteségnek Európában is lehetnek következményei.

A klímaváltozás hatására évtizedek óta zsugorodik az Északi-sarkvidék tengeri jégtakarója. A tudósok eddig elsősorban a nyári jégolvadásra összpontosítottak, miközben a téli jégviszonyok előrejelzése jóval bizonytalanabb maradt.

A probléma már a méréseken is látszik: 2025 márciusában a téli tengeri jég éves legnagyobb kiterjedése a műholdas megfigyelések kezdete óta mért legalacsonyabb értéket érte el. A negatív rekord 2026-ban megismétlődött. Az új kutatás azonban arra utal, hogy a klímamodellek még így is túlbecsülhetik, mennyi tengeri jég marad meg télen a globális felmelegedés következtében.

Mit árultak el a 6000 éves tengerfenéki üledékek?

A szakemberek az Északi-sarkvidék tengerfenekéről származó, mintegy 6000 éves üledékeket vizsgáltak. Akkoriban a Föld pályájának változásai miatt melegebb volt a sarkvidéki éghajlat, és kevesebb jég borította a tengert.

A kutatók az üledékekben olyan kémiai anyagok nyomait keresték, amelyeket a tengeri jégben élő algák termelnek. Ezekből következtetni tudtak az egykori jégviszonyokra, majd az eredményeket 27 klímamodell számításaival vetették össze.

Kiderült, hogy a modellek összességében több téli jeget jeleztek a 6000 évvel ezelőtti időszakra, mint amennyire az üledékek alapján következtetni lehetett.