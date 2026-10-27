Riasztó felfedezést tettek az Északi-sarkon, Európa is megérezheti a következményeket

- Miért lehet súlyosabb az északi-sarki jég olvadása, mint eddig gondolták?
- Milyen hatással lehet a jégolvadás Európa időjárására?
Sokkal kevesebb tengeri jég boríthatja télen az Északi-sarkvidéket, mint azt a tudósok korábban feltételezték. Az északi-sarki jég olvadása Európa időjárását is befolyásolhatja, a kutatók pedig 6000 éves nyomok segítségével jutottak erre a nyugtalanító következtetésre.
Miért lehet súlyosabb az északi-sarki jég olvadása a vártnál?
A Cambridge-i Egyetem és a mexikói Matematikai Kutatóközpont (CIMAT) tudósai szerint a következő évtizedekben akár egymillió négyzetkilométerrel is kisebb lehet az Északi-sarkvidék téli jégtakarója, mint azt a korábbi előrejelzések mutatták. A Nature Geoscience folyóiratban megjelent kutatás arra is figyelmeztet, hogy a jégveszteségnek Európában is lehetnek következményei.
A klímaváltozás hatására évtizedek óta zsugorodik az Északi-sarkvidék tengeri jégtakarója. A tudósok eddig elsősorban a nyári jégolvadásra összpontosítottak, miközben a téli jégviszonyok előrejelzése jóval bizonytalanabb maradt.
A probléma már a méréseken is látszik: 2025 márciusában a téli tengeri jég éves legnagyobb kiterjedése a műholdas megfigyelések kezdete óta mért legalacsonyabb értéket érte el. A negatív rekord 2026-ban megismétlődött. Az új kutatás azonban arra utal, hogy a klímamodellek még így is túlbecsülhetik, mennyi tengeri jég marad meg télen a globális felmelegedés következtében.
Mit árultak el a 6000 éves tengerfenéki üledékek?
A szakemberek az Északi-sarkvidék tengerfenekéről származó, mintegy 6000 éves üledékeket vizsgáltak. Akkoriban a Föld pályájának változásai miatt melegebb volt a sarkvidéki éghajlat, és kevesebb jég borította a tengert.
A kutatók az üledékekben olyan kémiai anyagok nyomait keresték, amelyeket a tengeri jégben élő algák termelnek. Ezekből következtetni tudtak az egykori jégviszonyokra, majd az eredményeket 27 klímamodell számításaival vetették össze.
Kiderült, hogy a modellek összességében több téli jeget jeleztek a 6000 évvel ezelőtti időszakra, mint amennyire az üledékek alapján következtetni lehetett.
A tudósok ezért nagyobb súlyt adtak azoknak a modelleknek, amelyek pontosabban írták le a múlt éghajlatát. Az így módosított előrejelzések már jóval kisebb jégtakarót mutattak a következő évtizedekre. Az új módszer egyes számításoknál akár 85 százalékkal is szűkítette a lehetséges eredmények tartományát, így pontosabb képet adhat az északi-sarki jég olvadásának jövőbeli mértékéről.
Milyen hatással lehet a jégolvadás Európa időjárására?
A tengeri jég fontos szerepet játszik az éghajlat szabályozásában, mivel befolyásolja, mennyi hő és nedvesség jut az óceánból a légkörbe. A jégtakaró visszahúzódását korábbi kutatások már összefüggésbe hozták az Észak-Európában, Nagy-Britanniában és Észak-Amerikában előforduló hidegebb, havasabb telekkel.
Az új számítások további lehetséges következményekre világítottak rá. A mediterrán térségben a korábban vártnál több eső hullhat, ami növelheti az áradások kockázatát Dél-Európában. Grönland délkeleti részén pedig jelentősebb havazásra lehet számítani, ami a grönlandi jégtakaró stabilitását is befolyásolhatja. Ezek a változások egyelőre nem tekinthetők biztosnak, de a pontosított modellek segíthetnek a kockázatok felmérésében.
Crystal Fu, a kutatás vezetője hangsúlyozta, hogy a jég olvadását ugyanazok a fizikai törvényszerűségek határozzák meg, függetlenül attól, hogy a felmelegedést természetes folyamatok vagy emberi tevékenység okozza. A kutatók eredményei ezért nemcsak az Északi-sarkvidék jövőjének megértéséhez járulhatnak hozzá, hanem ahhoz is, hogy pontosabban előre jelezhessék a klímaváltozás Európát érintő következményeit – olvasható a ScienceDaily.com oldalán megjelent ismeretterjesztő cikkben.