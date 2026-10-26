Rejtélyes égitestre bukkantak a csillagászok, alapjaiban változhat meg, amit a világűrről tudunk

Rendkívüli felfedezést tehettek a csillagászok, akik egy eddig ismeretlen égitest jelenlétére utaló bizonyítékokat találtak a Naprendszeren kívül. A lehetséges exohold legalább akkora tömegű lehet, mint a Jupiter, és olyan különleges csillagrendszerben keringhet, amely megkérdőjelezi a holdakról és bolygókról alkotott hagyományos elképzeléseinket – írja a Sciencedaily.com.

Egy lehetséges exohold nyomaira bukkantak a csillagászok. A Jupiter-tömegű égitest egy barna törpe körül keringhet, ami átírhatja a holdakról alkotott képünket (Képünk illusztráció)

Fotó: HANDOUT / NASA

Az Európai Déli Obszervatórium (ESO) kutatói a chilei Very Large Telescope (VLT) segítségével vizsgálták a CD-35 2722 jelű csillagrendszert. A Nature folyóiratban ismertetett kutatás során egy olyan égitest nyomaira bukkantak, amely az első megbízhatóan kimutatott Naprendszeren kívüli természetes hold lehet.

Akkora tömegű lehet az exohold, mint a Jupiter

A különleges csillagrendszer középpontjában egy, a Nap tömegének nagyjából felével rendelkező csillag található. Körülötte egy barna törpe kering, amely több mint harmincszor olyan nagy tömegű, mint a Jupiter. A kutatók szerint ezt a barna törpét egy harmadik égitest is kísérheti, amelynek tömege legalább a Jupiterével vetekszik.

A felfedezés azért különösen érdekes, mert a feltételezett hold önmagában is bolygótömegű égitest. Ráadásul egy barna törpe körül keringhet, amely átmenetet képez a bolygók és a csillagok között. Kevin Hoy, a kutatás vezetője szerint a rendszer besorolása komoly fejtörést okoz a csillagászoknak. A Naprendszerben megszokott meghatározások ugyanis nehezen alkalmazhatók egy ilyen különleges égitestre.

Hogyan fedezhették fel az első Naprendszeren kívüli holdat?

A csillagászok a barna törpe mozgásában észlelt apró változásokat vizsgálták a VLT CRIRES+ műszerével. Az úgynevezett radiálissebesség-módszer segítségével kimutatható, ha egy másik égitest gravitációs vonzása befolyásolja a megfigyelt objektum mozgását.

A kutatók ezekből az ingadozásokból következtettek a lehetséges exohold jelenlétére. A felfedezés azonban még megerősítésre vár. Bár a csillagászok már több mint hatezer Naprendszeren kívüli bolygót azonosítottak, természetes holdat eddig nem sikerült egyértelműen kimutatniuk más csillagrendszerben.