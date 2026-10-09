Ezért fájhat reggelente a feje és az állkapcsa

Lisa Shah gyakran panaszkodott reggeli fejfájásra és egyre érzékenyebb fogakra, de nem tudta, hogy éjszakánként csikorgatja a fogát. A problémát végül fogorvosai ismerték fel a fogain látható jellegzetes kopásnyomokból.

A reggeli fejfájás, az állkapocsfájdalom és a fokozódó fogérzékenység is jelezheti, hogy valaki alvás közben csikorgatja vagy összeszorítja a fogait.

Fotó: MATHIEU THOMASSET / Hans Lucas

Fejfájás, érzékeny fogak, állkapocsfájdalom: ez lehet az ok

Egy személyre szabott éjszakai fogvédő használata és a kiváltó tényezők kezelése után sikerült megóvni fogait a további kopástól, és az állkapocs körüli kellemetlenségei is enyhültek – idézte fel az esetet Dr. Bibhakar Ranjan fogorvos.

A bruxizmus a fogak akaratlan vagy tudattalan összeszorítását, csikorgatását jelenti, amely alvás és ébrenlét közben egyaránt előfordulhat. Az éjszakai forma ritmikus vagy tartós fogszorítással járhat, míg nappal inkább stresszes helyzetekben vagy erős összpontosítás közben jelentkezhet.

A tünetek között szerepelhet a reggeli fejfájás, a halánték tompa fájdalma, az állkapocs izmainak merevsége vagy érzékenysége, az arcfájdalom, a fogérzékenység és a zománc kopása. Az érintettek gyakran csak akkor szereznek tudomást a problémáról, amikor már fájdalmat éreznek, vagy a fogorvos egy vizsgálaton felismeri a jeleket.

A szakértők a lehetséges kiváltó tényezők közé sorolják a stresszt, a szorongást, az alvászavarokat, a nagy mennyiségű alkohol- és koffeinfogyasztást, valamint a dohányzást. Indiai kutatások becslései szerint az alvás közbeni és az ébren jelentkező bruxizmus együttesen a lakosság 10–30 százalékát érintheti különböző súlyossággal.

Az egyénre szabott éjszakai fogvédő elválasztja egymástól a felső és alsó fogsort, így mérsékelheti a további zománckopás, repedés és törés veszélyét. Az eszköz azonban nem szünteti meg a kiváltó okot, ezért a stressz, a szorongás vagy az alvási problémák felismerése és kezelése is fontos. A már jelentősen elkopott fogak helyreállításához tömésre vagy koronára lehet szükség.