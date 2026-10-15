Rejtély, mit nyelt le ez a bizarr mélytengeri hal

A fekete nyelőhal (Chiasmodon niger) mindössze 10–20 centiméter hosszú, mégis képes akár saját testtömegének tízszeresét is lenyelni. A Schmidt Ocean Institute kutatóexpedícióján egy távirányítású víz alatti járművel sikerült megörökíteni egy példányt. Az állat gyomra annyira kitágult, hogy a megfeszült, szinte áttetsző bőrén keresztül még a belső szervei és a belei is láthatóvá váltak.
Hogyan képes a fekete nyelőhal ekkora zsákmányt lenyelni?
Ennek a különleges alkalmazkodásnak fontos szerepe van a faj fennmaradásában. Az óceán mélyén ugyanis kevés a táplálék, ezért a halnak minden kínálkozó lehetőséget ki kell használnia.
A fekete nyelőhal rendkívül szélesre tudja nyitni az állkapcsát, gyomra pedig egy léggömbhöz hasonlóan képes kitágulni. Ennek köszönhetően olyan zsákmányt is egészben lenyelhet, amely lényegesen nagyobb a saját testénél.
A fajt természetes élőhelyén rendkívül ritkán sikerül megfigyelni. Diva Amon, az expedíció tudományos vezetője elmondta, hogy korábban mindössze egyszer, csaknem tíz évvel ezelőtt találkozott élő példánnyal a Mexikói-öbölben.
A túl nagy zsákmány veszélyes is lehet
A különleges táplálkozási stratégia azonban kockázatos. Ha a fekete nyelőhal nem tudja elég gyorsan megemészteni a lenyelt állatot, a zsákmány bomlásnak indulhat a gyomrában. Eközben gázok szabadulhatnak fel, amelyek a vízfelszínre emelhetik a ragadozót. Az eddig megtalált és tanulmányozott fekete nyelőhalak többsége a vízfelszínen lebegő, elpusztult példány volt.
Egy 2007-es eset jól szemlélteti, milyen hatalmas zsákmányt képes elfogyasztani ez a halfaj. A Kajmán-szigeteknél egy mindössze 19 centiméter hosszú fekete nyelőhal egy 86 centiméteres kígyómakrélát (Gempylus serpens) nyelt le. A zsákmány tehát mintegy 4,5-szer hosszabb volt a ragadozónál.
Egyelőre rejtély, mit evett a most megfigyelt hal
A most nyilvánosságra hozott felvétel különlegessége, hogy a fekete nyelőhalat élve, természetes környezetében sikerült megörökíteni. Gyomra ráadásul jóval nagyobbra tágult, mint néhány korábbi, élő példányról készült felvételen. A kutatók ugyanakkor nem tudták megállapítani, pontosan milyen állatot nyelt le.
A faj táplálkozásának részletei továbbra is kevéssé ismertek. Egyes feltételezések szerint a fekete nyelőhal a farkánál kezdve nyeli le áldozatát, majd hátrafelé hajló, kampós fogaival fokozatosan a gyomra felé továbbítja. Az elméletet azonban egyelőre nem sikerült közvetlen megfigyelésekkel alátámasztani.