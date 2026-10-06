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Megszólalt a rendőrség a videóról, amely most lázban tartja a közösségi oldalakat

Fizikai Nobel-díj

Nobel-díjat ért a testünkön áthatoló szellemrészecskék vadászata

1 órája
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Az IceCube Neutrínó Obszervatórium megvalósításában és a világűrből érkező, nagy energiájú neutrínók felfedezésében játszott meghatározó szerepéért idén Francis Halzen kapta a tudományos élet legrangosabb elismerését. A 2026-os fizikai Nobel-díj 12 millió svéd koronás pénzjutalommal jár.
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Fizikai Nobel-díjfizikaneutrínók

A fizikai Nobel-díj idei kitüntetettje, az amerikai Wisconsin–Madison Egyetem professzora 1988-ban vetette fel, hogy a Déli-sark jege felhasználható a neutrínóknak nevezett részecskék észlelésére. Elképzeléséből nemzetközi kutatók és mérnökök közreműködésével született meg az IceCube, amely egy köbkilométernyi, fényérzékelőkkel felszerelt jeget foglal magában.

A neutrínók kutatásáért Francis Halzen kapta a 2026-os fizikai Nobel-díjat
A neutrínók kutatásáért Francis Halzen kapta a 2026-os fizikai Nobel-díjat
Fotó: CHRISTINE OLSSON / TT NYHETSBYRÅN

Észrevétlenül haladnak át testünkön a fizikai Nobel-díjat érő neutrínók

A neutrínók mindenütt jelen vannak: áthaladnak a Földön és a testünkön is, anélkül, hogy ezt érzékelnénk. Rendkívül ritkán azonban kölcsönhatásba lépnek az atommaggal. Ilyenkor fényfelvillanás keletkezik, amelyet megfelelő műszerekkel észlelni lehet.

Az IceCube ezt a jelenséget használja ki. Érzékelői a déli-sarki jégtakaró tiszta, átlátszó jegében figyelik a felvillanásokat. A helyszín több szempontból is kedvező: mentes a zavaró hatások többségétől, geológiailag stabil és földrengések sem fordulnak elő.

A rendkívül nagy energiájú kozmikus neutrínók annyira ritkák, hogy detektálásukhoz hatalmas térfogatú jeget kell megfigyelni. Ezért volt szükség az egy köbkilométeres obszervatóriumra, amely 2011-ben készült el.

A távoli világegyetemről hírnökei

A világegyetemben természetes részecskegyorsítók működnek. Az általuk kibocsátott részecskék energiája akár egymilliószor akkora is lehet, mint amekkorát földi laboratóriumokban el tudunk érni. Ezekről a kozmikus forrásokról azonban még sok mindent nem tudunk: pontosan hol találhatók, és milyen folyamatok zajlanak bennük?

A nagy energiájú neutrínók segíthetnek megválaszolni ezeket a kérdéseket. 

Más részecskéktől eltérően ugyanis irányváltoztatás és energiaveszteség nélkül jutnak el hozzánk. Így olyan információkat is közvetíthetnek keletkezési helyükről, amelyekhez más módon nem férhetnénk hozzá.

Az IceCube elkészülte után a kutatók hamarosan észlelték az első nagy energiájú neutrínókat. Néhány évvel később már olyan részecskék felfedezéséről számoltak be, amelyeknek jóval a Naprendszerünkön kívülről kellett származniuk. Ezzel megkezdődhetett kozmikus forrásaik célzott felkutatása.

Új lehetőségek a csillagászatban

Mark Pearce, a fizikai Nobel-bizottság elnöke szerint Halzen kitartása és tudományos elképzelései a csillagászat egy új formája előtt nyitottak utat. A kutató által vezetett nemzetközi csapat olyan berendezést hozott létre, amellyel a világegyetem rendkívül heves folyamatai vizsgálhatók.

Az IceCube megfigyelései segíthetnek megérteni, milyen körülmények között keletkeznek a nagy energiájú neutrínók. A mérések korábban ismeretlen kozmikus jelenségeket is feltárhatnak.

 

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