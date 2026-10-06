Nobel-díjat ért a testünkön áthatoló szellemrészecskék vadászata

A fizikai Nobel-díj idei kitüntetettje, az amerikai Wisconsin–Madison Egyetem professzora 1988-ban vetette fel, hogy a Déli-sark jege felhasználható a neutrínóknak nevezett részecskék észlelésére. Elképzeléséből nemzetközi kutatók és mérnökök közreműködésével született meg az IceCube, amely egy köbkilométernyi, fényérzékelőkkel felszerelt jeget foglal magában.
Észrevétlenül haladnak át testünkön a fizikai Nobel-díjat érő neutrínók
A neutrínók mindenütt jelen vannak: áthaladnak a Földön és a testünkön is, anélkül, hogy ezt érzékelnénk. Rendkívül ritkán azonban kölcsönhatásba lépnek az atommaggal. Ilyenkor fényfelvillanás keletkezik, amelyet megfelelő műszerekkel észlelni lehet.
Az IceCube ezt a jelenséget használja ki. Érzékelői a déli-sarki jégtakaró tiszta, átlátszó jegében figyelik a felvillanásokat. A helyszín több szempontból is kedvező: mentes a zavaró hatások többségétől, geológiailag stabil és földrengések sem fordulnak elő.
A rendkívül nagy energiájú kozmikus neutrínók annyira ritkák, hogy detektálásukhoz hatalmas térfogatú jeget kell megfigyelni. Ezért volt szükség az egy köbkilométeres obszervatóriumra, amely 2011-ben készült el.
A távoli világegyetemről hírnökei
A világegyetemben természetes részecskegyorsítók működnek. Az általuk kibocsátott részecskék energiája akár egymilliószor akkora is lehet, mint amekkorát földi laboratóriumokban el tudunk érni. Ezekről a kozmikus forrásokról azonban még sok mindent nem tudunk: pontosan hol találhatók, és milyen folyamatok zajlanak bennük?
A nagy energiájú neutrínók segíthetnek megválaszolni ezeket a kérdéseket.
Más részecskéktől eltérően ugyanis irányváltoztatás és energiaveszteség nélkül jutnak el hozzánk. Így olyan információkat is közvetíthetnek keletkezési helyükről, amelyekhez más módon nem férhetnénk hozzá.
Az IceCube elkészülte után a kutatók hamarosan észlelték az első nagy energiájú neutrínókat. Néhány évvel később már olyan részecskék felfedezéséről számoltak be, amelyeknek jóval a Naprendszerünkön kívülről kellett származniuk. Ezzel megkezdődhetett kozmikus forrásaik célzott felkutatása.
Új lehetőségek a csillagászatban
Mark Pearce, a fizikai Nobel-bizottság elnöke szerint Halzen kitartása és tudományos elképzelései a csillagászat egy új formája előtt nyitottak utat. A kutató által vezetett nemzetközi csapat olyan berendezést hozott létre, amellyel a világegyetem rendkívül heves folyamatai vizsgálhatók.
Az IceCube megfigyelései segíthetnek megérteni, milyen körülmények között keletkeznek a nagy energiájú neutrínók. A mérések korábban ismeretlen kozmikus jelenségeket is feltárhatnak.