Nobel-díjat ért a testünkön áthatoló szellemrészecskék vadászata

A fizikai Nobel-díj idei kitüntetettje, az amerikai Wisconsin–Madison Egyetem professzora 1988-ban vetette fel, hogy a Déli-sark jege felhasználható a neutrínóknak nevezett részecskék észlelésére. Elképzeléséből nemzetközi kutatók és mérnökök közreműködésével született meg az IceCube, amely egy köbkilométernyi, fényérzékelőkkel felszerelt jeget foglal magában.

A neutrínók kutatásáért Francis Halzen kapta a 2026-os fizikai Nobel-díjat

Fotó: CHRISTINE OLSSON / TT NYHETSBYRÅN

Észrevétlenül haladnak át testünkön a fizikai Nobel-díjat érő neutrínók

A neutrínók mindenütt jelen vannak: áthaladnak a Földön és a testünkön is, anélkül, hogy ezt érzékelnénk. Rendkívül ritkán azonban kölcsönhatásba lépnek az atommaggal. Ilyenkor fényfelvillanás keletkezik, amelyet megfelelő műszerekkel észlelni lehet.

Az IceCube ezt a jelenséget használja ki. Érzékelői a déli-sarki jégtakaró tiszta, átlátszó jegében figyelik a felvillanásokat. A helyszín több szempontból is kedvező: mentes a zavaró hatások többségétől, geológiailag stabil és földrengések sem fordulnak elő.

A rendkívül nagy energiájú kozmikus neutrínók annyira ritkák, hogy detektálásukhoz hatalmas térfogatú jeget kell megfigyelni. Ezért volt szükség az egy köbkilométeres obszervatóriumra, amely 2011-ben készült el.

A távoli világegyetemről hírnökei

A világegyetemben természetes részecskegyorsítók működnek. Az általuk kibocsátott részecskék energiája akár egymilliószor akkora is lehet, mint amekkorát földi laboratóriumokban el tudunk érni. Ezekről a kozmikus forrásokról azonban még sok mindent nem tudunk: pontosan hol találhatók, és milyen folyamatok zajlanak bennük?

A nagy energiájú neutrínók segíthetnek megválaszolni ezeket a kérdéseket.

Más részecskéktől eltérően ugyanis irányváltoztatás és energiaveszteség nélkül jutnak el hozzánk. Így olyan információkat is közvetíthetnek keletkezési helyükről, amelyekhez más módon nem férhetnénk hozzá.

Az IceCube elkészülte után a kutatók hamarosan észlelték az első nagy energiájú neutrínókat. Néhány évvel később már olyan részecskék felfedezéséről számoltak be, amelyeknek jóval a Naprendszerünkön kívülről kellett származniuk. Ezzel megkezdődhetett kozmikus forrásaik célzott felkutatása.