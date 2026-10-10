Börtönnel fizetett a szolgálatáért – a „legmagyarabb magyar orvos” története és a gyógyítás régi világa – galéria

Egy régi rendelő bejárata, egy mentőautó vagy a műtőben dolgozók öltözéke egész korszakokat idézhet fel. A gyógyítás történetéhez azonban azok az orvosok is hozzátartoznak, akik a betegágy mellett végzett munka mellett az ellátás megszervezésén és a tudás továbbadásán dolgoztak. Közéjük tartozott Flór Ferenc, aki 1809. október 10-én született Váradolasziban.

Flór Ferenc Marastoni József litográfiáján, 1871. A sebész és kórházigazgató az 1848–49-es szabadságharc katonai egészségügyének megszervezésében is fontos szerepet vállalt

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217 éve született Flór Ferenc: a magyar gyógyítás régi világa

A később „legmagyarabb magyar orvosként” emlegetett szakember már egyetemistaként részt vett az 1831-es kolerajárvány elleni küzdelemben. Orvosi oklevelét 1833-ban szerezte meg, és elsőként védte meg magyarul orvosdoktori értekezését. Bugát Pállal az Orvosi Tár szerkesztésében is együtt dolgozott: fontosnak tartotta, hogy az orvosi tudás magyar nyelven is hozzáférhető legyen.

1847-ben Pest tiszti főorvosa és a Rókus Kórház igazgatója lett. Pályája hamarosan a szabadságharccal fonódott össze: 1849-ben a katonai egészségügy vezetőjeként a sebesültek ellátását, a tábori kórházak működését, valamint a gyógyszerek és műszerek biztosítását szervezte. A gyógyítás számára a betegellátás feltételeinek megteremtését is jelentette.

Az új eljárások alkalmazásában is élen járt. 1847. december 20-án Magyarországon elsőként végzett három kisebb műtétet kloroformos altatásban. A szabadságharc idején az önkéntes női ápolók bevonását is támogatta, amikor a tábori kórházaknak egyre több segítőre volt szükségük.

A szabadságharc bukása után börtönre és állásvesztésre ítélték, majd tápiószelei birtokán rendőri felügyelet alatt élt. Később visszatérhetett a pesti közegészségügy szolgálatába. Életét 1871. július 7-én tragikus baleset zárta le: elgázolta a lóvasút.

Születésének évfordulója alkalmat ad arra, hogy felidézzük ezt a sokoldalú életutat. Galériánk Flór Ferenc portréjától és munkásságának emlékeitől a huszadik századi ápolókig, mentőautókig és rendelőkig vezet.