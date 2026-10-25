Hová lesz a zsír fogyás után? Az orvos elárulta

Napjainkban számtalan módszer közül válogathatunk, ha szeretnénk leadni pár felesleges kilót. A testsúly ugyan mindig a közvetlen mutatója az egészségnek, éppen ezért létfontosságú, hogy konzultáljunk az orvosunkkal, ha valamilyen fogyókúrás módszerhez nyúlnánk - és persze az is hasznos, ha megértjük a tudományos hátteret annak, ami a szervezetünkben lezajlik a fogyás során.
Ez történik a zsírral a fogyás után
Függetlenül attól, hogyan fogyunk, nem világos, hová kerül a súly a leadás után: ennek kapcsán akadnak olyan téves információk, mint például, hogy a zsír izommá alakul, a vizelettel távozik a szervezetünkből, vagy hogy a zsírsejtek egyszerűen eltűnnek, ahogy a mérlegen látható szám csökken. A válasz azonban egyszerűbb, mint azt gondolnánk: a HuffPost orvosokkal beszélgetett arról, pontosan hova lesz a zsír a súlyleadás során.
A legtöbben talán tisztában vannak vele, hogy a fogyás akkor következik be, amikor a testünk több kalóriát használ fel a mindennapi mozgás és edzés révén, mint amennyit étellel és italokkal elfogyasztunk. Dr. Adrian Dobrowolsky, a dél-kaliforniai Hoag egészségügyi hálózat Bariatric Weight Loss Programjának igazgatója elmagyarázta, a bevitt kalóriák és az energiafelhasználás közötti különbség pótlására a testünk a tárolt energiatartalékokhoz nyúl, amik elsősorban glikogénből, elraktározott szénhidrátokból és testzsírból állnak.
Idővel azonban a zsír válik az elsődleges üzemanyagforrássá. Ahogy a zsír lebomlik, egy sor kémiai reakción megy keresztül
- tette hozzá.
Az átalakulás melléktermékei a szén-dioxid és a víz, amelyek ezután a normális testi funkciókon keresztül kiürülnek a szervezetből. A súlyvesztés menete egyébként ugyanúgy történik, függetlenül attól, hogyan hozunk létre kalóriadeficitet.
Sokan azt feltételezik, az edzés közvetlenül 'olvasztja' a zsírt. A valóság viszont az, hogy a testmozgás csak növeli a szervezet energiaigényét, ami segíthet a zsírégetéshez szükséges kalóriadeficit létrehozásában. A zsír tényleges leadásának folyamata továbbra is az anyagcsere-folyamatok révén történik, ami szén-dioxid és víz kibocsátásához vezet
- árulta el Dobrowolsky.
Ezt a folyamatot egyébként sokáig még az orvosok sem értették: csak azután érkezett végleges választ erre a kérdésre, miután ausztrál kutatók 2014-ben publikáltak egy tanulmányt a fogyásról. Ezt megelőzően a legtöbb szakember azt feltételezte, a zsír energiává vagy hővé válva, széklettel vagy izommá alakulva távozik a szervezetből – azonban ezek egyike sem helyes. Valójában a leadott zsír nagyjából 84%-a szén-dioxiddá alakul, amelyet ezután kilélegzünk.
Sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy a tüdő a test elsődleges szerve a zsírégetésben, és hogy a legtöbb zsírt kilégzéssel veszítjük el
– mondta el Dobrowolsky.
A zsír nagy része tehát légzés útján ég el, azonban körülbelül 16%-a vízzé alakul. Ahogy fogyunk, ezt a vizet elsősorban izzadsággal és vizelettel választjuk ki. Dobrowolsky elmondta, az izzadság hozzájárul a zsíranyagcsere során keletkező víz egy részének eltávolításához, majd sietett kijelenteni, a zsír kis mennyiségű izzadsággá alakításával történő fogyás más, mint a szándékos izzadságkiváltással elért fogyás:
Egy ember több kilót is leadhat izzadással edzés vagy szaunázás közben, de ennek a súlynak a nagy része víz, és a folyadékpótlással visszatér.
Ezenkívül a fogyás során a szervezetünk által termelt víz egy része a vizelettel ürül ki. Dobrowolsky tisztázta, maga a zsír nem alakul át közvetlenül vizeletté: a vizeletürítés csupán egy út, amellyel a szervezet eltávolítja a fogyás során keletkező vizet. A szakember végezetül kifejezte, bízik abban, a súlyvesztés mélyebb megértésével a páciensei olyan szokások kialakítására fognak összpontosítani, amelyek elősegítik a fenntartható fogyást és az egészségesebb életmódot.
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