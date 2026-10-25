Hová lesz a zsír fogyás után? Az orvos elárulta

Napjainkban számtalan módszer közül válogathatunk, ha szeretnénk leadni pár felesleges kilót. A testsúly ugyan mindig a közvetlen mutatója az egészségnek, éppen ezért létfontosságú, hogy konzultáljunk az orvosunkkal, ha valamilyen fogyókúrás módszerhez nyúlnánk - és persze az is hasznos, ha megértjük a tudományos hátteret annak, ami a szervezetünkben lezajlik a fogyás során.

Kiderült, mi történik a zsírral fogyás után / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Ez történik a zsírral a fogyás után

Függetlenül attól, hogyan fogyunk, nem világos, hová kerül a súly a leadás után: ennek kapcsán akadnak olyan téves információk, mint például, hogy a zsír izommá alakul, a vizelettel távozik a szervezetünkből, vagy hogy a zsírsejtek egyszerűen eltűnnek, ahogy a mérlegen látható szám csökken. A válasz azonban egyszerűbb, mint azt gondolnánk: a HuffPost orvosokkal beszélgetett arról, pontosan hova lesz a zsír a súlyleadás során.

A legtöbben talán tisztában vannak vele, hogy a fogyás akkor következik be, amikor a testünk több kalóriát használ fel a mindennapi mozgás és edzés révén, mint amennyit étellel és italokkal elfogyasztunk. Dr. Adrian Dobrowolsky, a dél-kaliforniai Hoag egészségügyi hálózat Bariatric Weight Loss Programjának igazgatója elmagyarázta, a bevitt kalóriák és az energiafelhasználás közötti különbség pótlására a testünk a tárolt energiatartalékokhoz nyúl, amik elsősorban glikogénből, elraktározott szénhidrátokból és testzsírból állnak.

Idővel azonban a zsír válik az elsődleges üzemanyagforrássá. Ahogy a zsír lebomlik, egy sor kémiai reakción megy keresztül

- tette hozzá.

Az átalakulás melléktermékei a szén-dioxid és a víz, amelyek ezután a normális testi funkciókon keresztül kiürülnek a szervezetből. A súlyvesztés menete egyébként ugyanúgy történik, függetlenül attól, hogyan hozunk létre kalóriadeficitet.

Sokan azt feltételezik, az edzés közvetlenül 'olvasztja' a zsírt. A valóság viszont az, hogy a testmozgás csak növeli a szervezet energiaigényét, ami segíthet a zsírégetéshez szükséges kalóriadeficit létrehozásában. A zsír tényleges leadásának folyamata továbbra is az anyagcsere-folyamatok révén történik, ami szén-dioxid és víz kibocsátásához vezet

- árulta el Dobrowolsky.