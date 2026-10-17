Megtalálták a Föld láthatatlan pajzsának gyenge pontjait – komoly veszélyre figyelmeztetnek

- Mi védi a Földet a napviharoktól?
- Hol a legsérülékenyebb a Föld mágneses pajzsa?
- Milyen veszélyeket jelentenek a napviharok a Földre?
A bolygónkat körülvevő láthatatlan védőpajzs nem mindenhol képes egyformán ellenállni a Nap felől érkező hatásoknak. Finn kutatók most feltárták, hogy a Föld mágneses pajzsa mely területeken kerül a legnagyobb nyomás alá. A felfedezés segíthet a veszélyes napviharok pontosabb előrejelzésében is.
A finnországi Oului Egyetem tudósai számítógépes szimulációkkal vizsgálták, hogyan hat a napszél a bolygónkat védő mágneses mezőre. A kutatók különös hullámjelenséget azonosítottak a magnetoszféra külső határán, amelynek intenzitása jelentősen eltérhet a Föld különböző oldalain. Az eredmények arra is magyarázatot adnak, miért jelentkezhetnek bizonyos térségekben erősebb űridőjárási hatások.
Télen kerül nagyobb nyomás alá a Föld mágneses pajzsa
A Geophysical Research Letters folyóiratban megjelent kutatás szerint a legerősebb hullámtevékenység a téli féltekén alakul ki, amely az adott évszakban a Naptól elfelé dől. Ez azt jelenti, hogy az északi féltekén december és február között, míg a déli féltekén június és augusztus között lehet intenzívebb a jelenség. Az északi, magasabb földrajzi szélességeken fekvő országok, például Kanada, Norvégia és az Egyesült Királyság ezért télen különösen érintettek lehetnek.
A napszél mágneses terének iránya azt is befolyásolja, hogy a Föld hajnali vagy alkonyati oldalán erősödnek fel a hullámok.
A jelenség hátterében úgynevezett Kelvin–Helmholtz-hullámok állnak. Ezek akkor keletkeznek, amikor a nagy sebességgel áramló napszél végigsúrolja a magnetoszféra határát. Hasonló örvénylő hullámok a Földön is kialakulhatnak, például a folyók vizében vagy a szél által formált felhőkben. Lauri Holappa, a kutatás vezető szerzője szerint a hullámok eltérő viselkedését a napszél mágneses terének egyenetlen eloszlása okozza. A jelenséget ahhoz hasonlította, amikor egy hatalmas tengeri hullám hullámtörőnek ütközik, és az egyik oldalon jóval erősebben csapódik tovább.
A napviharok az elektromos hálózatokat is veszélyeztethetik
A Föld mágneses pajzsa a bolygó belsejében áramló olvadt fémek mozgásának köszönhetően jön létre, és eltéríti a Napból érkező töltött részecskék jelentős részét. A magnetoszféra azonban nem teljesen zárt, így a napszél energiája bizonyos körülmények között bejuthat a rendszerbe.
Az erős napkitörések és koronakidobódások geomágneses viharokat válthatnak ki, amelyek megzavarhatják a műholdak működését, a GPS-navigációt és a rádiókommunikációt, szélsőséges esetben pedig áramkimaradásokat is okozhatnak.
A finn kutatók felfedezése ezért különösen fontos: a Föld mágneses pajzsának eltérő terhelését megértve a szakemberek pontosabban jelezhetik előre a veszélyes űridőjárási eseményeket. Ez több időt adhat a műholdak és az elektromos hálózatok védelméhez szükséges intézkedések megtételére – olvasható a Daily Mail cikkében.