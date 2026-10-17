Megtalálták a Föld láthatatlan pajzsának gyenge pontjait – komoly veszélyre figyelmeztetnek

Mi védi a Földet a napviharoktól?

Hol a legsérülékenyebb a Föld mágneses pajzsa?

Milyen veszélyeket jelentenek a napviharok a Földre?

A bolygónkat körülvevő láthatatlan védőpajzs nem mindenhol képes egyformán ellenállni a Nap felől érkező hatásoknak. Finn kutatók most feltárták, hogy a Föld mágneses pajzsa mely területeken kerül a legnagyobb nyomás alá. A felfedezés segíthet a veszélyes napviharok pontosabb előrejelzésében is.

Kutatók feltárták, hol a legsérülékenyebb a Föld mágneses pajzsa. Felfedezés előre jeleznhti a műholdakat és elektromos hálózatokat veszélyeztető napviharokat (illusztráció)

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A finnországi Oului Egyetem tudósai számítógépes szimulációkkal vizsgálták, hogyan hat a napszél a bolygónkat védő mágneses mezőre. A kutatók különös hullámjelenséget azonosítottak a magnetoszféra külső határán, amelynek intenzitása jelentősen eltérhet a Föld különböző oldalain. Az eredmények arra is magyarázatot adnak, miért jelentkezhetnek bizonyos térségekben erősebb űridőjárási hatások.

Télen kerül nagyobb nyomás alá a Föld mágneses pajzsa

A Geophysical Research Letters folyóiratban megjelent kutatás szerint a legerősebb hullámtevékenység a téli féltekén alakul ki, amely az adott évszakban a Naptól elfelé dől. Ez azt jelenti, hogy az északi féltekén december és február között, míg a déli féltekén június és augusztus között lehet intenzívebb a jelenség. Az északi, magasabb földrajzi szélességeken fekvő országok, például Kanada, Norvégia és az Egyesült Királyság ezért télen különösen érintettek lehetnek.