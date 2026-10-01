Hatással lehet az öregedésre a Föld mágneses tere

A Nottinghami Egyetem kutatói azt vizsgálták, milyen szerepet játszik a Föld mágneses tere az élő szervezetek működésében. Ehhez egy speciális árnyékolórendszerrel szinte nullára csökkentették az ecetmuslicák körüli mágneses teret, majd megfigyelték a rovarok élettartamának, mozgásának és anyagcseréjének alakulását.

A Föld mágneses tere hatással lehet az élettartamra, a mozgásra és a sejtek anyagcseréjére

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Így hat a Föld mágneses tere az egészséges és a génhibás állatokra

A kutatás során az egészséges ecetmuslicák mellett olyan példányokat is vizsgáltak, amelyek a Pink1 gén hibáját hordozták. Emberek esetében ez a gén az öröklött, korán jelentkező Parkinson-kórral hozható kapcsolatba, a muslicáknál pedig a mitokondriumok hibás működését okozza.

A génhibás muslicák a mágneses árnyékolás hatására mintegy 20 százalékkal tovább éltek, a fizikai teljesítményük viszont jelentősen romlott. Az egészséges állatok mozgása ezzel szemben javult, és az egészségesen eltöltött életszakaszukban is változásokat figyeltek meg.

Az eredmények arra utalnak, hogy a mágneses tér hatása az állatok anyagcsere-állapotától is függhet.

A hosszabb élettartam tehát nem feltétlenül járt együtt jobb fizikai állapottal.

A mitokondriumok szerepe

A kutatók a mitokondriumok működését is részletesen elemezték. Ezek az apró, sejten belüli struktúrák termelik a szervezet számára szükséges energiának a jelentős részét.

A mágneses tér gyengítése módosította a mitokondriumok energia-anyagcseréjét és a szuperoxid szintjét is. Utóbbi egy rendkívül reakcióképes molekula, amely a mitokondriumok működése közben keletkezik.

A mérések szerint a sejtszintű változások közvetlen kapcsolatban álltak a muslicák mozgásának és élettartamának megváltozásával.

A mágneses árnyékolás hatása azonban nem bizonyult egyértelműen sem pozitívnak, sem negatívnak.

Alkalmazkodhatott az élet a Föld mágneses teréhez

A kutatók szerint az eredményekből arra lehet következtetni, hogy a Föld mágneses tere is része annak a természetes környezetnek, amelyhez az élőlények az evolúció során alkalmazkodtak.

Még további vizsgálatok szükségesek azonban ahhoz, hogy pontosan megértsük, miként érzékelik a sejtek a mágneses teret, és ez hogyan befolyásolja a mitokondriumok működését. A kutatók azt is fel szeretnék tárni, hogy az eredmények a későbbiekben hasznosíthatók-e az öregedés, illetve bizonyos neurodegeneratív betegségek kutatásában.

A kutatás az Aging szakfolyóiratban jelent meg.