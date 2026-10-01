Gigantikus rejtély lapul a Föld mélyén, a tudósok sem tudják, honnan származik

A Föld belseje még mindig számos titkot rejt, miközben két gigantikus képződmény különösen foglalkoztatja a kutatókat. Az Afrika és a Csendes-óceán alatt található struktúrák a bolygó teljes térfogatának mintegy hat százalékát teszik ki.

A Föld mágneses tere hatással lehet az élettartamra, a mozgásra és a sejtek anyagcseréjére

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A képződményeket nagy, alacsony nyírási sebességű tartományoknak (LLSVP) nevezik. A szeizmikus tomográfia segítségével fedezték fel őket: a földrengések által keltett hullámok eltérő sebességgel haladnak keresztül a különböző sűrűségű kőzeteken és folyadékokon, így a kutatók következtetni tudnak a Föld belső szerkezetére.

A Föld mélyén rejtőző óriási „buborékok”

Az egyik képződmény, az Afrika alatt található Tuzo mintegy 800 kilométer magas lehet. Ez nagyjából 90 egymásra helyezett Mount Everest magasságának felel meg.

A kutatók szerint a képződmények azért különlegesek, mert a szeizmikus hullámok lassabban haladnak rajtuk keresztül, mint a környező alsó köpenyen. Ez arra utal, hogy eltérő anyagból állhatnak, de a jelenlegi mérésekből nem lehet biztosan megmondani, pontosan miből.

Az egyik elmélet szerint az óriási struktúrák óceáni kéregből felhalmozódott anyagok lehetnek. Egy ennél különösebb elképzelés szerint azonban egy ősi bolygó maradványai rejtőzhetnek a mélyben.

Egy ősi bolygó maradványai lehetnek

A feltételezés szerint mintegy 4,5 milliárd évvel ezelőtt egy Mars méretű égitest, a Theia ütközött a fiatal Földdel. Az úgynevezett óriás becsapódási elmélet szerint az ütközés során kidobódott anyagból alakult ki a Hold.

Egyes tudósok szerint a Theia egy része a Föld mélyére süllyedhetett, és a mag felett telepedhetett meg, létrehozva legalább az egyik gigantikus képződményt.

Közvetlenül azonban továbbra sem lehet megfigyelni ezeket a struktúrákat. Az ember által valaha fúrt legmélyebb lyuk 12 263 méterig jutott, ami még a földkéreg átfúrásához sem volt elegendő.

A kutatók ezért továbbra is a szeizmikus tomográfiára és az elméleti modellekre támaszkodnak. A két óriási képződmény eredetére így egyelőre nincs biztos válasz.