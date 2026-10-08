Áttörés jöhet a földönkívüli élet keresésében: új módszert találtak a kutatók

A földön kívüli élet keresésekor a kutatók úgynevezett bioszignatúrákat, vagyis életre utaló kémiai jeleket vizsgálnak. Ezek egyikét az aminosavak jelenthetik, amelyek a fehérjék építőkövei.

Egy apró elektromos jel vezethet el a földön kívüli élethez. Fotó: Pixabay

Arany nanoszálakkal vadásznának a földön kívüli életre

Az aminosavak azonos kémiai összetétel mellett két, egymással tükörképi formában létezhetnek. Az élő szervezetekben szinte kizárólag az úgynevezett L-forma fordul elő, míg a cukrok D-formájúak. Az élettelen kémiai és fizikai folyamatok ezzel szemben az L- és D-változatokat azonos arányban hozzák létre. Emiatt az aminosavak aránya az élet lehetséges jele lehet.

A hagyományos vizsgálatok egyszerre nagyszámú molekulát elemeznek, ami komoly gyakorlati nehézségekkel jár. Az Oszakai Egyetem kutatói ezért egy egyszerűbb, rezgésekre kevésbé érzékeny és vegyi reagenseket nem igénylő elektromos eljárást dolgoztak ki.

A módszer során a molekulák két arany nanovezeték közötti parányi résen haladnak át, miközben elektromos alagútáramot hoznak létre. Mivel az aminosavak két formája eltérő áramjelet ad, a kutatók közvetlenül meg tudják számolni és különböztetni az áthaladó molekulákat.

Takahito Oshiro, a tanulmány vezető szerzője szerint a nanoréses technológia és a mesterséges intelligencia együttesével több mint 80 százalékos pontosságot értek el. Ez az első alkalom, hogy az aminosavak tükörképi formáit egyetlen molekula szintjén sikerült elkülöníteni.

Az eljárást az ausztráliai Murchison-meteoritból, valamint a chilei Atacama-sivatag talajából származó mintákon is kipróbálták. Az eredmények a hagyományos módszerekhez hasonlóan feltárták az aminosav-összetétel fő jellemzőit.

A kutatók reményei szerint a technológiából később kompakt, elektromos műszer készülhet a földön kívüli élet nyomainak keresésére.