Egy apró elektromos műszer segíthet megtalálni a földönkívüli élet nyomait

Új módszer viheti közelebb a kutatókat ahhoz, hogy egyszer valóban felismerjék a földönkívüli élet nyomait. Az Oszakai Egyetem tudósai olyan elektromos érzékelési technikát fejlesztettek, amely egyes molekulák vizsgálatával képes lehet megkülönböztetni az élő eredetű anyagokat az élettelen kémiai folyamatok termékeitől.

A földönkívüli élet kutatásában új módszer segíthet: aminosavakat vizsgálnak elektromos jelek és mesterséges intelligencia segítségével. (Képünk illusztráció)

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Hogyan kereshetik a földönkívüli élet jeleit aminosavakkal?

A kutatók az aminosavak két, egymás tükörképét jelentő formáját vizsgálták. Az élő szervezetekben az aminosavak szinte kizárólag L-formában fordulnak elő, miközben az élettelen kémiai és fizikai folyamatok általában az L- és D-formát hasonló arányban hozzák létre. Emiatt a két változat aránya fontos bioszignatúra lehet az asztrobiológiában.

A hagyományos eljárások nagyobb molekulacsoportokat elemeznek, az új technológia azonban egyesével vizsgálja az áthaladó részecskéket. A molekulákat két arany nanovezeték közötti rendkívül apró résen vezetik át, ahol elektromos alagútáram keletkezik. Az egyes aminosavformák eltérő elektromos jelet hoznak létre. A kutatók ezeket mesterséges intelligenciával elemezték, és több mint 80 százalékos pontossággal tudták megkülönböztetni az L- és D-formákat.

Valódi mintákon is tesztelték az új életdetektáló módszert

A földönkívüli élet kereséséhez azonban nem elegendő laboratóriumi, tiszta mintákon működő technológia. A csapat ezért a Murchison-meteoritból származó anyagot, valamint a chilei Atacama-sivatag talajmintáit is megvizsgálta.

Az elektromos módszer ezekben az összetett mintákban is képes volt felismerni az aminosav-összetétel fő jellemzőit, eredményei pedig összevethetők voltak a hagyományos vizsgálatokéval. A kutatók abban bíznak, hogy a technológiából később olyan kisméretű műszerek készülhetnek, amelyek űrmissziók során közvetlenül kereshetik az élet molekuláris jeleit – olvasható a Phys.org oldalán megjelent írásban.