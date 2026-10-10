Halott csillag szülhetett új bolygót, elképedtek a csillagászok

A főnixbolygó a Földtől mintegy 270 fényévre lévő, HS 0209+0832 jelű fehér törpe körül keringhet. A fehér törpék a Naphoz hasonló, nukleáris üzemanyagukat már kimerített csillagok visszamaradt magjai. Életük végén ezek a csillagok hatalmasra duzzadnak, majd külső rétegeiket a világűrbe bocsátják. Ebben az esetben a kilökődött anyag egy része a gravitáció hatására összeállhatott, és egy új bolygót hozhatott létre.

Művészi ábra a főnixbolygóról

Fotó: NASA/ESA/Leah Hustak, STScI

Egy különös kémiai elem segített megoldani a főnixbolygó rejtélyét

A szóban forgó fehér törpét 1999-ben figyelte meg először a Hubble-űrtávcső. A csillag fényében akkor mintegy száz olyan színképvonalat találtak, amelyek eredetét nem tudták megmagyarázni. A Warwicki Egyetem kutatói most újraelemezték a korábbi megfigyeléseket, és több különleges kémiai elemet azonosítottak. Ezek közül a legfontosabb a nióbium volt, amelynek mennyisége több mint ezerszerese volt a Napban mérhető értéknek.

A nióbium jelenléte arra utal, hogy az anyag egy haldokló csillag belsejében keletkezhetett.

Az ilyen nehéz elemek a vörös óriáscsillagokban zajló nukleáris folyamatok során jönnek létre.

A megfigyelt kémiai összetétel nem jellemző a hagyományos módon keletkezett bolygókra. A szakértők ezért úgy vélik, hogy az égitest második generációs bolygó lehet, amely a központi csillaga által korábban kilökött anyagból alakulhatott ki.

Rendkívüli forróság uralkodhat a bolygón

A földi és űrbeli megfigyelések alapján a feltételezett főnixbolygó egy Jupiter-méretű gázóriás lehet, amely mindössze 4,4 nap alatt kerüli meg központi csillagát. Olyan közel kering a fehér törpéhez, hogy elképzelhető: mindig ugyanazt az oldalát fordítja felé.

A számítások szerint az égitest másodpercenként akár egymilliárd kilogrammnyi anyagot is veszíthet. Az elszökő gáz üstököscsóvához hasonló áramlatot alkothat, amelynek anyagát a fehér törpe fokozatosan magához szívhatja.

A csillag így éppen abból az anyagból táplálkozhat, amelyet korábban maga bocsátott ki.

A Naprendszerben is születhet egyszer hasonló bolygó?

A kutatók szerint a feltételezett főnixbolygó hosszú távon akár túl is élheti a jelenlegi szélsőséges körülményeket. Ahogy a fehér törpe fokozatosan lehűl, a bolygó évmilliókra a csillag stabil lakhatósági zónájába kerülhet, ahol a hőmérsékleti viszonyok elvileg lehetővé tehetik a folyékony víz jelenlétét.