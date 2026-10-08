Ez történhet az ereinkkel, ha 30 percre forró vízbe merülünk

Egy forró fürdő nemcsak ellazíthat, hanem az erek működésére is kedvező hatást gyakorolhat – derült ki a European Journal of Applied Physiology folyóiratban megjelent kutatásból.

Meglepő dolog történik a testünkkel 30 perc forró fürdő után.

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A forró fürdő olyan hatással lehet az erekre, amire a kutatók sem számítottak

A vizsgálatba 25, túlsúllyal vagy elhízással élő, 45 és 70 év közötti felnőttet vontak be, átlagéletkoruk 59 év volt. A résztvevők két különböző tesztet teljesítettek legalább 72 óra különbséggel.

Az egyik alkalommal 30 percig ültek mellkasig érő, 40 Celsius-fokos vízben. A másik alkalommal ugyanennyi ideig tekertek szobakerékpáron, maximális pulzusuk 60–70 százalékának megfelelő intenzitással.

A kutatók közben figyelték a pulzust, az artériás középnyomást és a testmaghőmérsékletet, valamint egy nem invazív képalkotó eljárással a bőr apró ereit is megvizsgálták.

Az eredmények szerint a forró vízben tartózkodás nagyobb mértékben növelte az erek átmérőjét, a véráramlást, annak sebességét, valamint az érzékelhető vérkeringést mutató hajszálerek sűrűségét, mint a mérsékelt kerékpározás. A fürdő után a szisztolés és a diasztolés vérnyomás is nagyobb mértékben csökkent, miközben a testmozgás erősebb pulzusemelkedést okozott.

A kutatók szerint a meleg hatására kitágulnak az erek, a vér pedig nagyobb mennyiségben áramlik a bőr felé, hogy segítse a test hőleadását. Ez az érfalakra ható fokozott áramlás az edzéshez hasonló ingert jelenthet.

A szakemberek azonban óvatosságra intettek: a két teszt időtartama azonos volt, a szervezet hőterhelése viszont nem. Az eredmények ezért nem bizonyítják, hogy a forró fürdő jobb lenne a testmozgásnál, és nem indokolják az edzés elhagyását.

A passzív hőterápia ugyanakkor kiegészítő lehetőséget jelenthet azoknak, akik egészségi állapotuk miatt nem képesek rendszeresen mozogni. Ennek pontos hatásaihoz további vizsgálatok szükségesek.