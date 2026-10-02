Mindent átírhat egy új felfedezés: érdekes koponyacsontot találtak

A fosszíliát az emberiség bölcsőjeként ismert dél-afrikai lelőhelyen találták. Bár a maradványokat 1992 és 2019 között tárták fel, közülük számos mindeddig feldolgozatlan és ismeretlen maradt a tudomány számára.

Tizennyolc új emberelőd fosszíliát írtak le a dél-afrikai Drimolen-barlangból.

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Tizennyolc emberelőd fosszíliát azonosítottak Dél-Afrikában

A kutatók most először azonosítottak felnőtt Homo erectushoz tartozó fosszíliát Drimolenben. A korábban innen ismert, ugyancsak kétmillió éves koponyamaradvány egy két-négy éves gyermeké volt, ezért bizonytalanság övezte, hogyan nézhettek ki a faj felnőtt tagjai.

Az új lelet azért is jelentős, mert 200 ezer évvel idősebb a georgiai Dmaniszinél talált, körülbelül 1,8 millió éves felnőtt Homo erectus-maradványoknál. A fajt a kutatók az emberi nem egyik legkorábbi, valószínűleg közvetlen elődünkhöz tartozó képviselőjének tekintik.

A leletek között a Paranthropus robustus maradványai is szerepelnek. Ez a faj ugyanazon a területen élt, de más evolúciós utat követett: miközben a Homo erectus agya növekedett, őrlőfogai pedig kisebbé váltak, a P. robustus egyre nagyobb fogakat és erősebb rágóizmokat fejlesztett a kemény táplálék feldolgozásához.

Kétmillió évvel ezelőtt a P. robustus több mint tízszer annyi egyeddel lehetett jelen Drimolenben, mint a Homo erectus, végül mégis utóbbi fejlődési vonala bizonyult sikeresnek.