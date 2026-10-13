Megnevezték a két fenyegetést, amely az emberiség végét okozhatja

A The Lancet című tudományos folyóiratban megjelent nemzetközi elemzésben több tucat szakértő vizsgálta, milyen globális egészségügyi fenyegetések várhatnak az emberiségre 2100-ig. A kutatók modellek segítségével becsülték meg, hogy 2025 és 2100 között hány idő előtti haláleset, illetve mennyi egészségkárosodás lenne elkerülhető. Az eredmények alapján a napjainkban hozott döntések jelentősen befolyásolhatják a következő nemzedékek egészségét.

Globális egészségügyi fenyegetések: a mesterséges intelligencia által tervezett biológiai fegyver és a nukleáris háború jelenti a két legnagyobb veszélyt

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Ezek a globális egészségügyi fenyegetések az emberiség kihalását is okozhatják

A szakértők két olyan veszélyt azonosítottak, amelyek szélsőséges esetben akár az emberiség kihalásához vezethetnek.

Az egyik a mesterséges intelligencia rosszindulatú felhasználása, beleértve az MI segítségével létrehozott új biológiai fegyvereket. A másik egy nukleáris háború, amelyet súlyos, kiterjedt éhínség követhet.

A kutatók hangsúlyozták, hogy mindkét forgatókönyv bekövetkezésének valószínűsége alacsony, lehetséges következményeik ugyanakkor rendkívül súlyosak.

Az elméletileg szintén az emberiség kihalásához vezető aszteroidabecsapódásokat és szupervulkán-kitöréseket nem vették figyelembe, mivel ezek bekövetkezésére ebben az évszázadban kevés az esély.

Milyen további súlyos egészségügyi veszélyek kerültek szóba?

A két kiemelt fenyegetés mellett a szakértők további 15 jelentős kockázatot vizsgáltak, amelyek mindegyike egymilliárdnál több elveszített egészséges életévvel járhat. Az ezekből fakadó egészségkárosodások megfelelő intézkedésekkel mérsékelhetők lennének.

A vizsgált fenyegetések között szerepel

a légszennyezés,

az éghajlatváltozás,

a természetes eredetű világjárványok,

a kórokozók antimikrobiális szerekkel szembeni ellenálló képessége,

valamint a hagyományos fegyveres konfliktusok.

Jelentős kockázatot jelent továbbá

a dohányzás,

a túlzott alkoholfogyasztás,

a magas vérnyomás,

az elhízás,

a gyermekkori alultápláltság,

a rossz mentális egészségi állapot

és az egészségtelen öregedés.

A társadalmi és gazdasági tényezők közül az alacsony iskolázottságot, a jövedelmi egyenlőtlenségeket, valamint a nemzetközi egészségügyi segélyezés finanszírozásának összeomlását emelték ki.