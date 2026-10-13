Megnevezték a két fenyegetést, amely az emberiség végét okozhatja

A The Lancet című tudományos folyóiratban megjelent nemzetközi elemzésben több tucat szakértő vizsgálta, milyen globális egészségügyi fenyegetések várhatnak az emberiségre 2100-ig. A kutatók modellek segítségével becsülték meg, hogy 2025 és 2100 között hány idő előtti haláleset, illetve mennyi egészségkárosodás lenne elkerülhető. Az eredmények alapján a napjainkban hozott döntések jelentősen befolyásolhatják a következő nemzedékek egészségét.
Ezek a globális egészségügyi fenyegetések az emberiség kihalását is okozhatják
A szakértők két olyan veszélyt azonosítottak, amelyek szélsőséges esetben akár az emberiség kihalásához vezethetnek.
Az egyik a mesterséges intelligencia rosszindulatú felhasználása, beleértve az MI segítségével létrehozott új biológiai fegyvereket. A másik egy nukleáris háború, amelyet súlyos, kiterjedt éhínség követhet.
A kutatók hangsúlyozták, hogy mindkét forgatókönyv bekövetkezésének valószínűsége alacsony, lehetséges következményeik ugyanakkor rendkívül súlyosak.
Az elméletileg szintén az emberiség kihalásához vezető aszteroidabecsapódásokat és szupervulkán-kitöréseket nem vették figyelembe, mivel ezek bekövetkezésére ebben az évszázadban kevés az esély.
Milyen további súlyos egészségügyi veszélyek kerültek szóba?
A két kiemelt fenyegetés mellett a szakértők további 15 jelentős kockázatot vizsgáltak, amelyek mindegyike egymilliárdnál több elveszített egészséges életévvel járhat. Az ezekből fakadó egészségkárosodások megfelelő intézkedésekkel mérsékelhetők lennének.
A vizsgált fenyegetések között szerepel
- a légszennyezés,
- az éghajlatváltozás,
- a természetes eredetű világjárványok,
- a kórokozók antimikrobiális szerekkel szembeni ellenálló képessége,
- valamint a hagyományos fegyveres konfliktusok.
Jelentős kockázatot jelent továbbá
- a dohányzás,
- a túlzott alkoholfogyasztás,
- a magas vérnyomás,
- az elhízás,
- a gyermekkori alultápláltság,
- a rossz mentális egészségi állapot
- és az egészségtelen öregedés.
A társadalmi és gazdasági tényezők közül az alacsony iskolázottságot, a jövedelmi egyenlőtlenségeket, valamint a nemzetközi egészségügyi segélyezés finanszírozásának összeomlását emelték ki.
Az elhízás az egyik legnagyobb probléma
A 15 fenyegetés közül az elhízáshoz és a vele összefüggő tényezőkhöz kapcsolódik a legnagyobb, megfelelő intézkedésekkel mérsékelhető egészségügyi teher.
A magas testtömegindex, az egészségtelen táplálkozás és a mozgáshiány következményeit együtt vizsgálva a kutatók arra jutottak, hogy a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb forgatókönyv között 2100-ig 23,1 milliárd egészséges életév lehet a különbség.
Ez a COVID–19-világjárvány egészségügyi terhének mintegy 46-szorosa.
Az elhízás után az alacsony iskolázottság és a jövedelmi egyenlőtlenségek esetében lenne elkerülhető a legtöbb egészségkárosodás. A kutatók szerint az iskolázottság növelése nemcsak az emberek egészségi állapotát javíthatja, hanem a népességnövekedés lassításán keresztül is mérsékelheti a betegségek okozta terheket.
Mit tehet az emberiség a veszélyek ellen?
A kutatók alapforgatókönyve szerint 2025 és 2100 között a betegségek és sérülések világszerte összesen mintegy 246 milliárd egészséges életév elvesztésével járhatnak. Ez nagyjából 500 COVID–19-világjárvány egészségügyi terhének felel meg.
Fontos azonban, hogy az egyes fenyegetésekhez kapcsolódó számokat nem lehet egyszerűen összeadni, mivel ugyanazt az embert egyszerre több egészségügyi probléma is érintheti.
A szakértők ezért hangsúlyozzák, hogy a veszélyek kezelése összehangolt, hosszú távú intézkedéseket igényel.
Három fő lépést javasolnak:
- a válsághelyzetekre felkészült egészségügyi rendszerek fejlesztését és finanszírozását,
- az egészségügyi, éghajlati és technológiai innovációk támogatásának jelentős növelését,
- valamint egy olyan nemzetközi megfigyelőrendszer létrehozását, amely folyamatosan követi és értékeli a globális fenyegetéseket.
A kutatók az úgynevezett DALY-mutatót használták, amely a betegségek, sérülések és idő előtti halálozások miatt elveszített egészséges életéveket méri. Egy DALY egy elveszített egészséges életévnek felel meg.