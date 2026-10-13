Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
veszély

Megnevezték a két fenyegetést, amely az emberiség végét okozhatja

17 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tizenhét olyan veszélyt azonosított egy nemzetközi kutatócsoport, amely ebben az évszázadban súlyosan befolyásolhatja az emberiség egészségét. A vizsgált globális egészségügyi fenyegetések közül kettő akár az emberiség kihalását is okozhatja, bár a szakértők megjegyezték: ennek valószínűsége továbbra is alacsony. Megfelelő felkészüléssel azonban számos kockázat mérsékelhető.
Link másolása
Vágólapra másolva!
veszélymesterséges intelligenciaatomháborúnukleáris fegyver

A The Lancet című tudományos folyóiratban megjelent nemzetközi elemzésben több tucat szakértő vizsgálta, milyen globális egészségügyi fenyegetések várhatnak az emberiségre 2100-ig. A kutatók modellek segítségével becsülték meg, hogy 2025 és 2100 között hány idő előtti haláleset, illetve mennyi egészségkárosodás lenne elkerülhető. Az eredmények alapján a napjainkban hozott döntések jelentősen befolyásolhatják a következő nemzedékek egészségét.

Globális egészségügyi fenyegetések: a mesterséges intelligencia által tervezett biológiai fegyver és a nukleáris háború jelenti a két legnagyobb veszélyt
Globális egészségügyi fenyegetések: a mesterséges intelligencia által tervezett biológiai fegyver és a nukleáris háború jelenti a két legnagyobb veszélyt
Fotó: MARK STEVENSON / StockTrek Images via AFP

Ezek a globális egészségügyi fenyegetések az emberiség kihalását is okozhatják

A szakértők két olyan veszélyt azonosítottak, amelyek szélsőséges esetben akár az emberiség kihalásához vezethetnek.

Az egyik a mesterséges intelligencia rosszindulatú felhasználása, beleértve az MI segítségével létrehozott új biológiai fegyvereket. A másik egy nukleáris háború, amelyet súlyos, kiterjedt éhínség követhet.

A kutatók hangsúlyozták, hogy mindkét forgatókönyv bekövetkezésének valószínűsége alacsony, lehetséges következményeik ugyanakkor rendkívül súlyosak.

Az elméletileg szintén az emberiség kihalásához vezető aszteroidabecsapódásokat és szupervulkán-kitöréseket nem vették figyelembe, mivel ezek bekövetkezésére ebben az évszázadban kevés az esély.

Milyen további súlyos egészségügyi veszélyek kerültek szóba?

A két kiemelt fenyegetés mellett a szakértők további 15 jelentős kockázatot vizsgáltak, amelyek mindegyike egymilliárdnál több elveszített egészséges életévvel járhat. Az ezekből fakadó egészségkárosodások megfelelő intézkedésekkel mérsékelhetők lennének.

A kutatók az úgynevezett DALY-mutatót használták, amely a betegségek, sérülések és idő előtti halálozások miatt elveszített egészséges életéveket méri. Egy DALY egy elveszített egészséges életévnek felel meg.

A vizsgált fenyegetések között szerepel 

  • a légszennyezés, 
  • az éghajlatváltozás, 
  • a természetes eredetű világjárványok, 
  • a kórokozók antimikrobiális szerekkel szembeni ellenálló képessége, 
  • valamint a hagyományos fegyveres konfliktusok.

Jelentős kockázatot jelent továbbá 

  • a dohányzás, 
  • a túlzott alkoholfogyasztás, 
  • a magas vérnyomás, 
  • az elhízás, 
  • a gyermekkori alultápláltság, 
  • a rossz mentális egészségi állapot 
  • és az egészségtelen öregedés.

A társadalmi és gazdasági tényezők közül az alacsony iskolázottságot, a jövedelmi egyenlőtlenségeket, valamint a nemzetközi egészségügyi segélyezés finanszírozásának összeomlását emelték ki.

Az elhízás az egyik legnagyobb probléma

A 15 fenyegetés közül az elhízáshoz és a vele összefüggő tényezőkhöz kapcsolódik a legnagyobb, megfelelő intézkedésekkel mérsékelhető egészségügyi teher.

A magas testtömegindex, az egészségtelen táplálkozás és a mozgáshiány következményeit együtt vizsgálva a kutatók arra jutottak, hogy a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb forgatókönyv között 2100-ig 23,1 milliárd egészséges életév lehet a különbség.

Ez a COVID–19-világjárvány egészségügyi terhének mintegy 46-szorosa.

Az elhízás után az alacsony iskolázottság és a jövedelmi egyenlőtlenségek esetében lenne elkerülhető a legtöbb egészségkárosodás. A kutatók szerint az iskolázottság növelése nemcsak az emberek egészségi állapotát javíthatja, hanem a népességnövekedés lassításán keresztül is mérsékelheti a betegségek okozta terheket.

Mit tehet az emberiség a veszélyek ellen?

A kutatók alapforgatókönyve szerint 2025 és 2100 között a betegségek és sérülések világszerte összesen mintegy 246 milliárd egészséges életév elvesztésével járhatnak. Ez nagyjából 500 COVID–19-világjárvány egészségügyi terhének felel meg.

Fontos azonban, hogy az egyes fenyegetésekhez kapcsolódó számokat nem lehet egyszerűen összeadni, mivel ugyanazt az embert egyszerre több egészségügyi probléma is érintheti.

A szakértők ezért hangsúlyozzák, hogy a veszélyek kezelése összehangolt, hosszú távú intézkedéseket igényel.

Három fő lépést javasolnak: 

  • a válsághelyzetekre felkészült egészségügyi rendszerek fejlesztését és finanszírozását, 
  • az egészségügyi, éghajlati és technológiai innovációk támogatásának jelentős növelését, 
  • valamint egy olyan nemzetközi megfigyelőrendszer létrehozását, amely folyamatosan követi és értékeli a globális fenyegetéseket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!