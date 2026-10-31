Nem csak melegszik, gyorsul is: vészjósló pályára állt a Föld

A Potsdami Klímahatás-kutató Intézet tanulmánya elsőként talált statisztikailag jelentős bizonyítékot arra, hogy 2015 körül felgyorsult a globális felmelegedés. Az eredmények szerint a bolygó az elmúlt tíz évben évtizedenként körülbelül 0,35 Celsius-fokkal melegedett. Ez csaknem kétszerese az 1970 és 2015 között mért, évtizedenként valamivel 0,2 Celsius-fok alatti átlagnak.

Felgyorsult a globális felmelegedés – 2030 előtt átléphetjük a kritikus határt.

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A hosszú távú változást azért nehéz kimutatni, mert az El Niño, a vulkánkitörések és a naptevékenység átmenetileg emelhetik vagy csökkenthetik a globális hőmérsékletet. A kutatók ezért matematikai módszerekkel kiszűrték ezek hatását.

Jelentősen felgyorsult a globális felmelegedés

A szakemberek a NASA, a NOAA, a HadCRUT, a Berkeley Earth és az ERA5 nyilvántartását elemezték. Stefan Rahmstorf, a tanulmány vezető szerzője szerint a korrigált adatok

több mint 98 százalékos statisztikai bizonyossággal mutatták a felmelegedés gyorsulását.

A következtetés az alkalmazott adatsortól és elemzési módszertől függetlenül is fennmaradt.

A kutatók azt is megvizsgálták, hogy a rendkívül meleg 2023-as és 2024-es év nem torzította-e a tendenciát. Az El Niño és a fokozott naptevékenység hatásának kiszűrése után mindkét év hőmérsékleti értéke valamivel alacsonyabb lett, de így is ezek maradtak a műszeres mérések kezdete óta regisztrált legmelegebb évek.

2030 előtt átléphetjük a kritikus határt

A tanulmány nem vizsgálta, pontosan mi okozta a gyorsulást, az eredmények azonban összeegyeztethetők a jelenlegi klímamodellekkel.

A párizsi klímaegyezmény célja, hogy a hosszú távú felmelegedést az iparosodás előtti szinthez képest 1,5 Celsius-fok alatt tartsák. Rahmstorf szerint, ha az elmúlt évtizedben mért ütem folytatódik, a Föld már 2030 előtt tartósan átlépheti ezt a határt. Hangsúlyozta, hogy a további melegedés sebessége attól függ, milyen gyorsan sikerül nullára csökkenteni a fosszilis energiahordozókból származó szén-dioxid-kibocsátást.