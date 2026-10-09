Furcsa tünetek jelentkeztek a népszerű fogyasztószerek használóinál

A vizsgálatban 1904 ember vett részt Franciaországból, az Egyesült Államokból, Brazíliából és Mexikóból. Közülük 575-en GLP-1-gyógyszereket használtak, míg 1329-en elhízással vagy 2-es típusú cukorbetegséggel éltek, de korábban nem szedtek ilyen készítményeket. Az eredményeket az Európai Bőrgyógyászati és Venerológiai Akadémia (EADV) 2026-os bécsi kongresszusán ismertették.

A GLP-1-gyógyszerek használóinál nem csak körömproblémák jelentkezhetnek

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Gyakoribb volt a körömleválás a GLP-1-gyógyszereket használóknál

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy

a GLP-1-készítményeket használók 39 százaléka számolt be körömleválásról, míg a kontrollcsoportban mindössze 9 százalék volt ez az arány.

A gyógyszert használók 66 százaléka tapasztalt valamilyen körömelváltozást, szemben a kontrollcsoportban mért 53 százalékkal. A körmök elszíneződése szintén gyakoribbnak bizonyult: a GLP-1-készítményeket alkalmazók 46 százaléka jelezte ezt a problémát, míg a másik csoportban csak 17 százalék volt érintett.

Az eredmények értelmezésénél azonban fontos figyelembe venni, hogy a gyógyszert használók körülbelül fele már a kezelés megkezdése előtt is tapasztalt valamilyen körömproblémát.

A kutatók az elemzés során a bőrgyógyászati betegségek és a tápanyaghiányok hatását is figyelembe vették. A különbségek így valamelyest csökkentek, de a körömleválás és az elszíneződés továbbra is körülbelül két-háromszor gyakoribb volt a GLP-1-készítményeket használóknál.

Valóban a gyógyszerek okozhatják a körömproblémákat?

Az eredmények önmagukban még nem bizonyítanak ok-okozati összefüggést. Az elemzés a résztvevők saját beszámolóira épült, és nem követték nyomon őket a kezelés időtartama alatt rendszeres bőrgyógyászati vizsgálatokkal. Az sem világos, hogy a résztvevők pontosan mit értettek körömleválás alatt. A kutatók nem különítették el a köröm részleges leválását a teljes körömvesztéstől, és azt sem részletezték, hogy a kéz- vagy a lábkörmök voltak-e érintettek.

A 39 százalékos arány tehát nem jelenti azt, hogy tízből négy gyógyszerhasználó teljesen elveszíti a körmét. Az eredményből az sem állapítható meg, hogy a kezelés megkezdése után mekkora eséllyel jelentkezhet a probléma.