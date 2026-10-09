Furcsa tünetek jelentkeztek a népszerű fogyasztószerek használóinál

A vizsgálatban 1904 ember vett részt Franciaországból, az Egyesült Államokból, Brazíliából és Mexikóból. Közülük 575-en GLP-1-gyógyszereket használtak, míg 1329-en elhízással vagy 2-es típusú cukorbetegséggel éltek, de korábban nem szedtek ilyen készítményeket. Az eredményeket az Európai Bőrgyógyászati és Venerológiai Akadémia (EADV) 2026-os bécsi kongresszusán ismertették.
Gyakoribb volt a körömleválás a GLP-1-gyógyszereket használóknál
A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy
a GLP-1-készítményeket használók 39 százaléka számolt be körömleválásról, míg a kontrollcsoportban mindössze 9 százalék volt ez az arány.
A gyógyszert használók 66 százaléka tapasztalt valamilyen körömelváltozást, szemben a kontrollcsoportban mért 53 százalékkal. A körmök elszíneződése szintén gyakoribbnak bizonyult: a GLP-1-készítményeket alkalmazók 46 százaléka jelezte ezt a problémát, míg a másik csoportban csak 17 százalék volt érintett.
Az eredmények értelmezésénél azonban fontos figyelembe venni, hogy a gyógyszert használók körülbelül fele már a kezelés megkezdése előtt is tapasztalt valamilyen körömproblémát.
A kutatók az elemzés során a bőrgyógyászati betegségek és a tápanyaghiányok hatását is figyelembe vették. A különbségek így valamelyest csökkentek, de a körömleválás és az elszíneződés továbbra is körülbelül két-háromszor gyakoribb volt a GLP-1-készítményeket használóknál.
Valóban a gyógyszerek okozhatják a körömproblémákat?
Az eredmények önmagukban még nem bizonyítanak ok-okozati összefüggést. Az elemzés a résztvevők saját beszámolóira épült, és nem követték nyomon őket a kezelés időtartama alatt rendszeres bőrgyógyászati vizsgálatokkal. Az sem világos, hogy a résztvevők pontosan mit értettek körömleválás alatt. A kutatók nem különítették el a köröm részleges leválását a teljes körömvesztéstől, és azt sem részletezték, hogy a kéz- vagy a lábkörmök voltak-e érintettek.
A 39 százalékos arány tehát nem jelenti azt, hogy tízből négy gyógyszerhasználó teljesen elveszíti a körmét. Az eredményből az sem állapítható meg, hogy a kezelés megkezdése után mekkora eséllyel jelentkezhet a probléma.
Hajhullás és fejbőrproblémák is jelentkezhetnek
A kutatók egy kapcsolódó vizsgálatban ugyanezen résztvevők hajjal és fejbőrrel kapcsolatos panaszait is elemezték.
Az eredmények szerint a GLP-1-gyógyszereket használók 50 százaléka számolt be szokatlan hajhullásról, míg a kontrollcsoportban ez az arány 34 százalék volt. A haj mennyiségének vagy sűrűségének csökkenését a gyógyszert használók 42 százaléka tapasztalta, szemben a másik csoport 19 százalékával.
- A hajhullást sok esetben fejbőrviszketés, bőrpír vagy hámlás kísérte.
Bruno Halioua bőrgyógyász, a kutatás egyik szerzője szerint elképzelhető, hogy ezek a tünetek nem pusztán a gyors fogyás következményei: kialakulásukban gyulladásos folyamatok is szerepet játszhatnak.
Egyelőre nem bizonyított az ok-okozati kapcsolat
A kutatók egyelőre nem tudják pontosan, milyen mechanizmus állhat a megfigyelt elváltozások hátterében. Az sem ismert, hogy a résztvevők mely GLP-1-gyógyszereket használták, ezért az eredmények egyetlen konkrét készítményhez sem köthetők.
A szakemberek a jövőben már a kezelés kezdetétől szeretnék nyomon követni a betegeket. Így pontosabban megállapítható lenne, hogy mikor jelentkeznek a köröm- és hajproblémák, mi válthatja ki őket, és visszafordíthatók-e az elváltozások.
A körömlemez körömágyról történő leválását onycholysisnek nevezik. A jelenséget számos tényező, többek között sérülés, fertőzés vagy valamilyen bőrbetegség is kiválthatja.