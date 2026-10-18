Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lángokban Franciaország: 1200 embert tartoztattak le, miután elszabadult az erőszak – videó

élelmiszer

Évente 60 millió ember élelmét pusztítja el egy rejtélyes fertőzés – a tudósok már keresik a megoldást

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy alattomos kórokozó évről évre hatalmas pusztítást végez a világ legfontosabb élelmiszernövényei között. A rizst, a búzát és az árpát fenyegető gombafertőzés ellen most ígéretes védekezési módszert találtak a kutatók, amely a jövőben a globális élelmiszer-ellátás védelmében is fontos szerepet játszhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
élelmiszernövényélelmiszer ellátásgombafertőzésgomba
  • Milyen típusú gombafertőzés veszélyezteti a világ élelmiszer-ellátását?
  • Hogyan védekezhetnek a növények a pusztító gombabetegségek ellen?
  • Milyen új módszert találtak a tudósok a gabonafélék védelmére?

A brit John Innes Centre kutatói japán kollégáikkal együttműködve a növények természetes védekezőképességét vizsgálták. Sikerült olyan immunfehérjéket módosítaniuk, amelyek egyszerre több, a növényeket megtámadó gomba által termelt molekulát is felismernek. A Science Advances tudományos folyóiratban megjelent eredmények új lehetőséget kínálnak az ellenállóbb gabonafajták kifejlesztésére. Erre azért is nagy szükség van, mert bizonyos gombafertőzések világszerte veszélyeztetik az élelmiszer-ellátást.

Súlyos gombafertőzés veszélyezteti rizst, búzát és árpát. Új védekezési módszert fedeztek fel, amely segíthet megóvni a gabonatermést és az élelmiszer-ellátást.
Súlyos gombafertőzés veszélyezteti rizst, búzát és árpát. Új védekezési módszert fedeztek fel, amely segíthet megóvni a gabonatermést és az élelmiszer-ellátást (a kép illusztráció)
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Évente hatalmas pusztítást végez a gombafertőzés a gabonafélék között

A kutatók a Magnaporthe oryzae nevű gombát vizsgálták, amely a rizs egyik legsúlyosabb betegségét okozza, de a búzát és az árpát is megtámadhatja. A kórokozó pusztítása óriási: évente annyi rizstermést semmisít meg, amennyi körülbelül 60 millió ember élelmezésére lenne elegendő.

A gombafertőzés Ázsia és Afrika egyes mezőgazdasági térségeiben is komoly problémát jelent. A búzát támadó változatot először az 1980-as években, Brazíliában azonosították, később azonban más kontinenseken is megjelent. A klímaváltozás ráadásul tovább növelheti a betegség terjedésének veszélyét.

A gomba speciális molekulákat juttat a növény sejtjeibe, amelyek megzavarják azok normális működését, és elősegítik a fertőzést. A növények immunrendszere bizonyos esetekben felismeri a támadást, és a fertőzött sejtek elpusztításával akadályozza meg a kórokozó továbbterjedését.

Új védekezési módszert találtak a pusztító növénybetegség ellen

A tudósok ezt a természetes védekezést próbálták hatékonyabbá tenni. Egy kevésbé ismert immunfehérje-csoportot, az úgynevezett tandem kináz fehérjéket vizsgálták, amelyek képesek felismerni a gomba támadásához használt molekulákat. A kutatóknak sikerült úgy módosítaniuk ezeket a fehérjéket, hogy két különböző gombamolekulát is felismerjenek, így a növények a jövőben többféle támadás ellen is védekezhetnek.

Mark Banfield professzor szerint a felfedezés új lehetőséget teremthet az egyik legpusztítóbb gabonabetegség visszaszorítására. A módszer egyelőre kísérleti szakaszban van: a kutatók búzasejteken tesztelték, és még bizonyítaniuk kell, hogy teljes növényekben is hatékonyan működik.

Hosszabb távon különböző immunreceptorok kombinálásával olyan ellenálló gabonafajtákat fejleszthetnek ki, amelyekkel szemben a gombának jóval nehezebb lenne alkalmazkodnia. Ez jelentős előrelépést hozhatna a termésveszteségek csökkentésében és a világ élelmiszer-ellátásának védelmében – olvasható a Sciencedaily.com oldalán megjelent ismeretterjesztő cikkben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!