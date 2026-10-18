Évente 60 millió ember élelmét pusztítja el egy rejtélyes fertőzés – a tudósok már keresik a megoldást

Milyen típusú gombafertőzés veszélyezteti a világ élelmiszer-ellátását?

Hogyan védekezhetnek a növények a pusztító gombabetegségek ellen?

Milyen új módszert találtak a tudósok a gabonafélék védelmére?

A brit John Innes Centre kutatói japán kollégáikkal együttműködve a növények természetes védekezőképességét vizsgálták. Sikerült olyan immunfehérjéket módosítaniuk, amelyek egyszerre több, a növényeket megtámadó gomba által termelt molekulát is felismernek. A Science Advances tudományos folyóiratban megjelent eredmények új lehetőséget kínálnak az ellenállóbb gabonafajták kifejlesztésére. Erre azért is nagy szükség van, mert bizonyos gombafertőzések világszerte veszélyeztetik az élelmiszer-ellátást.

Súlyos gombafertőzés veszélyezteti rizst, búzát és árpát. Új védekezési módszert fedeztek fel, amely segíthet megóvni a gabonatermést és az élelmiszer-ellátást (a kép illusztráció)

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Évente hatalmas pusztítást végez a gombafertőzés a gabonafélék között

A kutatók a Magnaporthe oryzae nevű gombát vizsgálták, amely a rizs egyik legsúlyosabb betegségét okozza, de a búzát és az árpát is megtámadhatja. A kórokozó pusztítása óriási: évente annyi rizstermést semmisít meg, amennyi körülbelül 60 millió ember élelmezésére lenne elegendő.