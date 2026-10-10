Ez a gyümölcs igazi kincs lehet a szívbetegek számára

A gránátalma fogyasztása után a szervezetünk olyan anyagot képes előállítani, amely kedvezően hathat a szív működésére – állapították meg a King’s College London kutatói. Az urolitin A nevű vegyület állatkísérletekben akár 80 százalékkal javította a szívműködés egyes vizsgált mutatóit, és laboratóriumban létrehozott emberi szívszöveten is kedvező hatást mutatott – írta a Science Daily.
Fontos azonban, hogy nem maga a gránátalma tartalmaz nagy mennyiségben kész urolitin A-t. A gyümölcsben található bizonyos anyagokat a bélrendszerben élő baktériumok alakítják át, és ennek során keletkezhet urolitin A. Hasonló folyamat játszódhat le dió és egyes bogyós gyümölcsök fogyasztása után is.
A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy ez az anyag segíthet-e a szívelégtelenség egyik nehezen kezelhető formájában.
A szívelégtelenségről sokan arra gondolnak, hogy a szív már nem képes megfelelő erővel pumpálni a vért. Létezik azonban a betegségnek egy olyan formája, amelynél nem ez jelenti a fő problémát. Ebben az esetben a szív képes kipumpálni a vért, viszont a szívizom túlságosan merevvé válik. Emiatt két szívverés között nem tud megfelelően elernyedni és megtelni vérrel. A betegek emiatt légszomjat, fáradtságot tapasztalhatnak, és a fizikai terhelést is nehezebben bírhatják.
A kutatók ezt a betegségtípust vizsgálták az urolitin A segítségével.
Jelentősen javult a szív működése a kísérletekben
Az állatkísérletekben az urolitin A-val kezelt egyedeknél a szív működésének egyes mutatói akár 80 százalékkal is javultak azokhoz képest, amelyek nem kapták a vegyületet.
A kutatók azt tapasztalták, hogy az urolitin A segített a merevebb szívizomnak könnyebben elernyedni. Emellett csökkentette a szívszövet káros hegesedését, és mérsékelte a szívizomsejtek kóros megnagyobbodását is.
A tudósok arra is magyarázatot találtak, hogyan fejtheti ki ezt a hatást a vegyület. Az urolitin A egy olyan fehérjét aktivál a szervezetben, amely többek között a szívizom ellazulásának szabályozásában vesz részt.
Emberi szívszöveten is kedvező eredményt kaptak
A következő lépésben a kutatók emberi őssejtekből laboratóriumban létrehozott szívszöveten vizsgálták meg az urolitin A-t. Ez a szövet bizonyos szempontból az emberi szívizom működését utánozza, így a tudósok ellenőrizhették, hogy az állatoknál tapasztalt hatás emberi sejteknél is megfigyelhető-e. Az eredmények szerint az urolitin A ebben az esetben is segítette a szívszövet elernyedését.
Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a vegyület bizonyítottan képes kezelni a szívelégtelenséget embereknél. Ehhez olyan klinikai vizsgálatokra van szükség, amelyekben már betegek kapják a vizsgált kezelést.
A gránátalma nem gyógyszer a szívelégtelenségre
A kutatók külön hangsúlyozták, hogy az eredményekből nem következik, hogy több gránátalma fogyasztásával kezelhető lenne a szívelégtelenség.
Ennek egyik oka, hogy az emberek szervezete eltérő mennyiségű urolitin A-t képes előállítani az elfogyasztott élelmiszerekből. A folyamatban ugyanis a bélrendszerben élő baktériumoknak is fontos szerepük van.
Joseph Burgoyne, a tanulmány vezető szerzője szerint ugyanakkor az eredmények új lehetőséget nyithatnak a szívelégtelenség ezen formájának kezelésében. A kutatóknak most azt kell kideríteniük, hogy az állatoknál és laboratóriumi emberi szívszövetnél megfigyelt kedvező hatások valódi betegeknél is jelentkeznek-e.
A British Heart Foundation kutatási igazgatója, James Leiper szintén arra figyelmeztetett, hogy egyelőre korai lenne kezelésként tekinteni az urolitin A-ra. Hangsúlyozta: egyetlen élelmiszer sem képes önmagában megelőzni vagy kezelni a szívbetegségeket.