Ez a gyümölcs igazi kincs lehet a szívbetegek számára

A gránátalma fogyasztása után a szervezetünk olyan anyagot képes előállítani, amely kedvezően hathat a szív működésére – állapították meg a King’s College London kutatói. Az urolitin A nevű vegyület állatkísérletekben akár 80 százalékkal javította a szívműködés egyes vizsgált mutatóit, és laboratóriumban létrehozott emberi szívszöveten is kedvező hatást mutatott – írta a Science Daily.

A gránátalma fogyasztása után képződő urolitin A szívre gyakorolt hatását vizsgálták a kutatók

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Fontos azonban, hogy nem maga a gránátalma tartalmaz nagy mennyiségben kész urolitin A-t. A gyümölcsben található bizonyos anyagokat a bélrendszerben élő baktériumok alakítják át, és ennek során keletkezhet urolitin A. Hasonló folyamat játszódhat le dió és egyes bogyós gyümölcsök fogyasztása után is.

A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy ez az anyag segíthet-e a szívelégtelenség egyik nehezen kezelhető formájában.

A szívelégtelenségről sokan arra gondolnak, hogy a szív már nem képes megfelelő erővel pumpálni a vért. Létezik azonban a betegségnek egy olyan formája, amelynél nem ez jelenti a fő problémát. Ebben az esetben a szív képes kipumpálni a vért, viszont a szívizom túlságosan merevvé válik. Emiatt két szívverés között nem tud megfelelően elernyedni és megtelni vérrel. A betegek emiatt légszomjat, fáradtságot tapasztalhatnak, és a fizikai terhelést is nehezebben bírhatják.

A kutatók ezt a betegségtípust vizsgálták az urolitin A segítségével.

Jelentősen javult a szív működése a kísérletekben

Az állatkísérletekben az urolitin A-val kezelt egyedeknél a szív működésének egyes mutatói akár 80 százalékkal is javultak azokhoz képest, amelyek nem kapták a vegyületet.

A kutatók azt tapasztalták, hogy az urolitin A segített a merevebb szívizomnak könnyebben elernyedni. Emellett csökkentette a szívszövet káros hegesedését, és mérsékelte a szívizomsejtek kóros megnagyobbodását is.

A tudósok arra is magyarázatot találtak, hogyan fejtheti ki ezt a hatást a vegyület. Az urolitin A egy olyan fehérjét aktivál a szervezetben, amely többek között a szívizom ellazulásának szabályozásában vesz részt.

Emberi szívszöveten is kedvező eredményt kaptak

A következő lépésben a kutatók emberi őssejtekből laboratóriumban létrehozott szívszöveten vizsgálták meg az urolitin A-t. Ez a szövet bizonyos szempontból az emberi szívizom működését utánozza, így a tudósok ellenőrizhették, hogy az állatoknál tapasztalt hatás emberi sejteknél is megfigyelhető-e. Az eredmények szerint az urolitin A ebben az esetben is segítette a szívszövet elernyedését.