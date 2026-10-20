Komoly kérdéseket vet fel egy kísérleti rákgyógyszer legújabb vizsgálata

A zavondemstat nevű gyógyszert eredetileg a KDM4 fehérjecsalád gátlására fejlesztették ki. Ezek a fehérjék túlzott aktivitásuk esetén elősegítik a ráksejtek növekedését és terjedését. A Sydney-i Egyetem kutatói azonban kimutatták, hogy a gyógyszer – és a hozzá hasonló QC6352 nevű vegyület – daganatellenes hatásáért egy másik biológiai célpont a felelős.
Nem úgy működik a rákellenes gyógyszer, mint gondolták
A szakemberek a vegyületek hatását a glioblasztóma, az egyik legagresszívebb agydaganattípus esetében vizsgálták. A kísérleteket betegekből származó daganatos őssejteken és daganatmodelleken végezték. Megfigyelték, hogy más KDM4-gátló anyagok nem a QC6352-vel azonos módon váltottak ki daganatellenes hatást, vagyis az utóbbi vegyület nem elsősorban a KDM4 gátlásával fékezi a tumort.
A Nature Chemical Biology folyóiratban megjelent tanulmány szerint a daganatellenes hatásért nagyrészt a DHODH nevű enzim gátlása felel.
A DHODH a DNS előállításához szükséges molekulák képzésében vesz részt. Ha a működését blokkolják, a daganatsejtek nem jutnak elég építőanyaghoz a DNS lemásolásához, így nehezebben tudnak osztódni és szaporodni.
Újra kell értékelni a korábbi rákkutatásokat?
A felfedezés azért különösen jelentős, mert a QC6352-t világszerte a KDM4 fehérjék szerepének vizsgálatára használták a daganatos betegségekben. Ha azonban a megfigyelt hatások jelentős részét a DHODH gátlása okozta, a korábbi kutatási eredményeket újra kell értelmezni. A kutatócsoport emiatt olyan új vegyületeket fejlesztett ki, amelyek a KDM4 működését gátolják, de a DHODH-ra nincsenek hatással.
A felismerés a zavondemstat folyamatban lévő klinikai vizsgálatait is érinti. Lenka Munoz, a kutatás vezetője hangsúlyozta:
ha tévesen azonosítják egy gyógyszer hatásmechanizmusát, az rosszul megtervezett vizsgálatokhoz vezethet.
Ezért elengedhetetlen, hogy a kutatók már a klinikai tesztelés előtt pontosan megértsék a lehetséges kezelés működését.
Az eredmények ugyanakkor új távlatokat is nyithatnak: nem kizárt, hogy a DHODH gátlása hatékony lehet a glioblasztóma kezelésében. Már több olyan rákellenes gyógyszert is tesztelnek, amelyek ezt az enzimet célozzák.