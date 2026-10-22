Új technológia segítheti a ritka betegségek és daganatok kutatását

Áttörés jöhet a gyógyszerkutatásban. A G. Ronzoni Kémiai és Biokémiai Kutatóintézetben helyezték üzembe a Bruker Avance Neo nevű, 800 megahertzes magmágnesesrezonancia-spektrométert – számolt be a szenzációról az ANSA. A BioSpecNet programban beszerzett berendezés az első ilyen teljesítményű műszer az olasz magánszektorban és Észak-Olaszországban.
Felgyorsíthatja a gyógyszerkutatást az új szuperspektrométer
Az olasz híroldal szerint az országban mindössze három másik 800 megahertzes rendszer működik, valamennyi állami egyetemeken, Európában pedig alig több mint hatvan található.
A technológia megmutathatja, hogyan kapcsolódik egy kísérleti gyógyszer a biológiai célpontjához, így már a klinikai vizsgálatok előtt segíthet felmérni annak várható hatását. Emellett fehérjék háromdimenziós szerkezetének és biológiai minták több száz molekulájának elemzésére is használható.
Nagyobb felbontása a daganatellenes és vérrögképződést gátló gyógyszerek kutatásában szintén előrelépést hozhat. Marco Guerrini intézetigazgató szerint a berendezéssel korábban elérhetetlen részletességgel vizsgálhatják a biomolekulákat és a gyógyszerek fehérjékkel kialakított kapcsolatait.