Új technológia segítheti a ritka betegségek és daganatok kutatását

Áttörés jöhet a gyógyszerkutatásban. A G. Ronzoni Kémiai és Biokémiai Kutatóintézetben helyezték üzembe a Bruker Avance Neo nevű, 800 megahertzes magmágnesesrezonancia-spektrométert – számolt be a szenzációról az ANSA. A BioSpecNet programban beszerzett berendezés az első ilyen teljesítményű műszer az olasz magánszektorban és Észak-Olaszországban.

Új szuperspektrométer gyorsíthatja fel a gyógyszerkutatást. Fotó: TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / ABO

Felgyorsíthatja a gyógyszerkutatást az új szuperspektrométer

Az olasz híroldal szerint az országban mindössze három másik 800 megahertzes rendszer működik, valamennyi állami egyetemeken, Európában pedig alig több mint hatvan található.

A technológia megmutathatja, hogyan kapcsolódik egy kísérleti gyógyszer a biológiai célpontjához, így már a klinikai vizsgálatok előtt segíthet felmérni annak várható hatását. Emellett fehérjék háromdimenziós szerkezetének és biológiai minták több száz molekulájának elemzésére is használható.

Nagyobb felbontása a daganatellenes és vérrögképződést gátló gyógyszerek kutatásában szintén előrelépést hozhat. Marco Guerrini intézetigazgató szerint a berendezéssel korábban elérhetetlen részletességgel vizsgálhatják a biomolekulákat és a gyógyszerek fehérjékkel kialakított kapcsolatait.