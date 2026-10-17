Igazi időkapszula: felfedezték a világ legidősebb hajóroncsát a tenger mélyén

Egészen lenyűgöző dologra bukkantak a régészek Törökország partjainál: egy 4700 éves hajóroncsra. Bár a vízijármű faszerkezete már régen elkorhadt, rakománya új információkkal szolgált a szakértőknek.

Új lelet érdemelte ki a világ legrégebbi ismert hajóroncsa címet. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Új lelet érdemelte ki a világ legrégebbi ismert hajóroncsa címet

A roncsot Antalya tartományban, a Kekova-sziget közelében találták meg, és a kutatók szerint Kr. e. 2600 és Kr. e. 2400 között süllyedhetett el, így kora már a gízai nagy piramissal is vetekszik. Ezzel a felfedezés régebbi, mint a Görögországban található híres dokoszi roncs, amelyet korábban a világ legrégebbi ismert hajóroncsaként tartottak számon.

A búvárok a körülbelül 10 méter hosszú kereskedelmi hajó rakományát, köztük ókori tárolóedényeket és kőhorgonyokat, 30 méteres mélységben találták meg.

Ez a hajóroncs egy időkapszula a tenger fenekén

- nyilatkozta Hakan Öniz professzor, a törökországi Akdeniz Egyetem munkatársa, a Földközi-tengeri Régészeti Egyesület expedíciójának vezetője.

A helyszínen összesen több mint 30 amforának nevezett kerámiaedényt, valamint három kőhorgonyt azonosítottak. A szakértők úgy vélik, hogy a hajó olívaolajat vagy bort szállított a Földközi-tenger keleti medencéjén keresztül.

Az agyag elemzése arra utal, hogy az amforák valószínűleg a Jordán-völgy műhelyeiben készültek, mielőtt tengeri úton szállították volna őket. Hasonló edényeket korábban az egyiptomi piramisoknál, valamint Trójában és Krétán is találtak, ami kiterjedt bronzkori kereskedelmi hálózatokra utal. A kutatók szerint a hajó a levantei partvidék egyik kikötőjéből indulhatott, és nyugat felé, Trója vagy Kréta irányába hajózott, mielőtt elsüllyedt volna.

Mehmet Nuri Ersoy, Törökország kulturális és turisztikai minisztere a világ legrégebbi hajóroncsának nevezte a leletet, és kijelentette, hogy az új megvilágításba helyezi Anatólia tengeri múltját. Azonban egy egészen érdekes dologra is rámutattak: az egyik amforát, amelyen kilenc különböző jelzés és két lyuk található, a feltételezések szerint köpülőként használhatták a sajt- vagy vajkészítés során, ami arra utalhat, hogy a tengerészek maguk állíthatták elő az élelmüket a hosszú utak során - írta a Daily Mail.