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hold

Brutális méretű holdat találhattak a Naprendszeren kívül

1 órája
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Egy Jupiter tömegű hold létezésére találhattak bizonyítékot a csillagászok. Ha a felfedezést sikerül megerősíteni, a barna törpe körül keringő objektum lehet az első igazolt, Naprendszeren kívüli hold.
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holdjupiterbarna törpe

Az Európai Déli Obszervatórium (ESO) Nagyon Nagy Távcsövével (VLT) végzett megfigyelések során a kutatók a CD-35 2722 jelű csillagrendszert vizsgálták. A feltételezett exohold egyik különleges tulajdonsága, hogy nem egy klasszikus bolygó, hanem egy barna törpe körül kering. A barna törpe olyan égitest, amelynek tömege nagyobb a bolygókénál, de nem elég nagy ahhoz, hogy a csillagokéra jellemző tartós hidrogénfúzió beinduljon benne.

A barna törpe, és a körülötte keringő exohold
A barna törpe, és a körülötte keringő exohold
Fotó: European Southern Observatory

A Jupiteréhez hasonló tömegű lehet a különös exohold

A CD-35 2722 rendszer központi csillagának tömege körülbelül fele a Napénak. Körülötte egy barna törpe kering, amelynek tömege mintegy 37-szerese a Jupiterének. Az újonnan azonosított égitest pedig legalább akkora tömegű lehet, mint maga a Jupiter.

A feltételezett hold tehát jóval nagyobb tömegű, mint a Naprendszer bármely természetes holdja, sőt már annak a határán mozog, hogy önálló bolygónak tekintsük.

 Éppen ezért a szakértők jelenleg abban sem értenek egyet, hogy pontosan milyen kategóriába kellene sorolni.

Az exohold kifejezés általában a Naprendszeren kívüli természetes holdakat jelöli, azonban a fogalomnak még nincs egyetemes, szabványos tudományos meghatározása.

Hogyan fedezték fel az égitestet?

A felfedezést a radiálissebesség-módszer segítségével érték el, amellyel egy égitest mozgásának apró változásait mérik. Amikor két égitest egymás körül kering, kölcsönös gravitációs vonzásuk miatt mindkettő mozgásában elmozdulás tapasztalható. A csillagászok a barna törpe mozgásában olyan finom ingadozásokat észleltek, amelyek egy harmadik, nagy tömegű égitest jelenlétére utalnak. Az eredményeket a Nature című tudományos folyóiratban ismertették.

Miért jelentős a felfedezés?

A csillagászok napjainkig több mint 6000 exobolygót azonosítottak, de Naprendszeren kívüli hold létezését még nem sikerült minden kétséget kizáróan igazolniuk. A CD-35 2722 rendszerben talált objektum azonban rendkívül ígéretes jelölt.

A további megfigyelések nemcsak az égitest létezését erősíthetik meg, hanem a bolygórendszerek kialakulásának megértésében is segíthetnek. Ebben kiemelt szerepet kaphat az ESO épülő, 39 méteres főtükörrel felszerelt Rendkívül Nagy Távcsöve (ELT), amely a jelenlegi műszereknél lényegesen kisebb exoholdak kimutatására is alkalmas lesz.

 

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