Mintha a Hold egy darabja lenne: furcsa dolgot találtak a Földön

A 2026. augusztus 28-án készült NASA-felvételen egy mintegy 100 négyzetkilométeres, anortozitból álló hegytömb látható. A Saririaky nevű, világos színű, nagyjából kör alakú képződmény élesen elüt a környező száraz vidék jellegzetes vöröses színétől. Az anortozit a Hold világos felföldjeinek egyik legfontosabb kőzettípusa, de a Földön is előfordul.

A Saririaky-képződmény olyan kőzetekből áll, amelyek különösen gyakoriak a Holdon

Fotó: NASA

Miért hasonlít a madagaszkári anortozit a Hold felszínére?

Az anortozit magmás eredetű kőzet, amely a felszín alatt lehűlő és megszilárduló olvadt kőzetanyagból jön létre. Mivel a lehűlés a földkéreg mélyén történik, az ásványoknak elegendő idejük van arra, hogy viszonylag nagy kristályokká növekedjenek. E kőzettípus a Hold világos, erősen fényvisszaverő, szabad szemmel is jól látható felföldjein nagy mennyiségben fordul elő. Az anortozit azonban nem kizárólag égi kísérőnkön található meg. Madagaszkár mellett Kelet-Kanadában, Skandináviában és Dél-Indiában is jelentős lelőhelyei ismertek.

Hatalmas geológiai erők formálták át a térséget

A Saririaky-képződmény legalább 600 millió évvel ezelőtt, a prekambrium késői szakaszában keletkezett. A környező kőzetek arról tanúskodnak, hogy a területet később rendkívül erős tektonikus hatások érték.

A hegytömb egy úgynevezett képlékeny nyírási zónában helyezkedik el. Az ilyen területeken a földkéreg mélyén uralkodó magas hőmérséklet és nyomás hatására a szilárd kőzetek megnyúlhatnak, belső szerkezetük pedig átalakulhat.

A kutatók szerint ezek a változások nagyrészt a Gondwana nevű ősi szuperkontinens kialakulásához kapcsolódnak. A hatalmas szárazföld létrejöttekor több kontinentális tömb ütközött egymással, ami jelentős nyomást és hőhatást idézett elő a földkéregben. A Saririakytól mintegy 60 kilométerre északra egy másik, anortozitból álló hegytömb is található. Egyes kutatók feltételezik, hogy a két képződmény valaha összefüggő kőzettömeget alkothatott, amelyet a tektonikus erők később megnyújtottak és különálló részekre szakítottak.

Ha az elképzelés helyes, a két kőzettömeg ma is őrzi azoknak a hatalmas erőknek a nyomait, amelyek szerepet játszottak Gondwana kialakulásában.

A Hold múltját is alaposabban megismerhetjük a földi kőzetek segítségével

Az anortozit vizsgálata nemcsak bolygónk geológiai történetének megértését segítheti, hanem a Hold kialakulásáról is értékes információkat adhat.