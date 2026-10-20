Hatalmas lyuk tátong a Holdon; a NASA kiderítené, mi rejtőzik a mélyén

A Hold körüli pályáról végzett megfigyelések szerint a felszín alatt kiterjedt barlangok és lávacsövek húzódhatnak. A kutatók a Marius-dombok vidékén található hatalmas mélyedést, a Marius Hills Pitet vizsgálják meg, hogy kiderítsék, valóban rejtőzik-e alatta holdbarlang. A NASA által finanszírozott kutatást a Planetary Science Institute (PSI) vezeti.

A holdbarlangok nemcsak a Hold vulkáni múltjáról árulhatnak el új információkat, de védhetik az űrhajósokat a káros sugárzástól és a szélsőséges hőmérsékleti viszonyoktól is

Fotó: ChatGPT / OpenAI (mesterséges intelligenciával készült illusztráció)

Hogyan vizsgálják majd a holdbarlangot?

A GIMLI nevű kutatási program során egy leszállóegység és egy holdjáró juttatja el a szükséges műszereket a helyszínre. A mélyben húzódó képződményeket egy radar térképezi fel rádióhullámokkal, míg a szeizmikus érzékelők a mesterségesen előidézett talajrezgések terjedését elemzik. A szakemberek emellett gravitációs méréseket és kamerafelvételeket is készítenek, hogy megállapítsák, található-e nagyobb üreg a mélyedés környezetében.

A kutatás fő célja a lávacsövek azonosítása.

Ezek a felszín alatti járatok vulkáni tevékenység során jönnek létre, és a Földön is sok helyen megtalálhatók. Ha a Holdon is sikerül hasonló képződményeket kimutatni, az fontos részleteket tárhat fel az égitest geológiai múltjáról.

Mit tudhatunk meg a holdi lávacsövekből?

A Marius Hills Pit a Hold egyik legváltozatosabb vulkanikus területén fekszik, ahol a mélyedés falain láva- és regolitrétegek figyelhetők meg. Ezek vizsgálatával a tudósok jobban megérthetik a láva egykori áramlását, valamint az egyes vulkánkitörések között eltelt időt.

Egy esetleges barlang belseje további értékes bizonyítékokat őrizhet az ősi vulkáni folyamatokról. A kutatás ugyanakkor akkor is hasznos, ha nem találnak lávacsövet, hiszen a mérések segítenek tisztázni a mélyedés keletkezésének pontos körülményeit.

A felszín alatti üregek a későbbi holdexpedíciók szempontjából is kiemelt jelentőségűek. A természetes barlangok hatékonyan védhetik az űrhajósokat a káros sugárzástól és a felszíni szélsőséges hőmérsékleti viszonyoktól.