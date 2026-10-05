Titokzatos nyílást találhattak a Holdon – alapos vizsgálatokat kezdeményez a NASA

A Marius Hills Pit (MHP) nevű mélyedésről úgy tartják, hogy egy ősi vulkáni barlang vagy lávacső bejárata lehet. Ha az üreg valóban létezik, az kettős haszonnal járna: egyrészt fontos részleteket árulhatna el a Hold vulkanikus múltjáról, másrészt a jövőbeli űrhajósoknak nyújthatna természetes óvóhelyet, védelmet biztosítva a sugárzással és a Holdon tapasztalható szélsőséges hőmérséklet-ingadozásokkal szemben.

A Marius Hills Pit (MHP) nevű mélyedés a Holdon. Egy nagyobb barlangrendszer bejárata lehet?

Fotó: NASA/GSFC/Arizona State University

Közvetlenül a holdfelszínről vizsgálnák a rejtélyes mélyedést

A NASA célja, hogy a mélyben rejtőző struktúrákat ne csupán a keringő űreszközök adataiból próbálják megismerni, hanem közvetlenül a Hold felszínéről is vizsgálhassák. Ezt a célt szolgálja a Bolygótudományi Intézet (Planetary Science Institute, PSI) által vezetett GIMLI projekt, amelyet a NASA PRISM programja támogat.

Korábbi megfigyelések már utaltak arra, hogy a Hold felszíne alatt barlangok és lávacsövek húzódhatnak. A Marius Hills Pit különösen izgalmas célpont, hiszen a Hold egyik legváltozatosabb vulkáni területén fekszik, és feltételezhetően egy ősi, vulkáni eredetű, felszín alatti rendszer része.

Radar és szeizmikus műszerek a lávacső nyomában

A kutatás során felszín alá hatoló radart, szeizmikus érzékelőket és gravimétert is bevetnek majd. Kamerákkal rögzítik a mélyedés falait és a környező felszínt. Ha sikerül egy felszín alatti üreget felfedezni, a mérések segítségével megpróbálják meghatározni annak méreteit is.

Az Apollo-program befejezése óta nem végeztek ehhez hasonló, aktív szeizmikus vizsgálatokat a Holdon. A szeizmikus, radaros és gravitációs adatok együttes elemzése jóval részletesebb képet adhat a felszín alatti struktúrákról.

Mi a helyzet, ha nem találnak barlangot?

A misszió akkor is fontos felfedezéseket tehet, ha a GIMLI projekt végül nem talál holdi lávacsövet. A mérések ugyanis hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan alakult ki a Marius Hills Pit, és milyen geológiai, illetve vulkáni folyamatok alakították a tágabb régiót.

A mélyedés falait olyan regolit- és lávarétegek alkotják, amelyek máshol a felszín alatt rejtőznek. Ezek elemzésével a kutatók megfejthetik, hogyan mozgott egykor a láva a Hold felszínén és a mélyben, továbbá, hogy mennyi idő telhetett el az egyes kitörések között. Egy jelentősebb méretű lávacső megtalálása ezen felül a Hold vulkanikus múltjának jobb megértését is szolgálná. Mivel hasonló képződmények a földi bazaltos vulkanizmus során is keletkeznek, a földi lávabarlangokkal kapcsolatos tudásunk a holdi folyamatok értelmezésében is hasznos lehet.