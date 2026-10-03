A réz lehet a titkos fegyver az antibiotikum-rezisztens húgyúti fertőzések ellen

A Texas A&M Egyetem Állatorvostudományi és Orvosbiológiai Karának kutatói azt tanulmányozzák, hogyan veti be az immunrendszer a rezet a húgyúti fertőzések során, és miként képesek a baktériumok mégis túlélni ezt a támadást. Korábbi vizsgálataik már kimutatták, hogy fertőzéskor megnő a húgyutak rézszintje, ami segít elpusztítani a kórokozókat. A cél most az, hogy megtalálják a baktériumok gyenge pontjait, és ezekre építve új kezelési módszereket dolgozzanak ki.
Így használja az immunrendszer a rezet a húgyúti fertőzések során
A réz kis mennyiségben elengedhetetlen az emberi és állati szervezet számára, bizonyos körülmények között azonban mérgező a baktériumokra. Az immunrendszer ezt a toxicitást használja ki a fertőzések elleni védekezés korai szakaszában.
Speciális immunsejtek a baktériumok bekebelezése után különféle baktériumölő anyagok – köztük a réz – keverékének teszik ki a kórokozókat. Azt is igazolták, hogy a húgyúti fertőzések alatt megnő a vizelet réztartalma.
A baktériumok azonban nem teljesen védtelenek. Mivel a természetben is találkoznak rézzel, sok faj olyan módszereket fejlesztett ki, amelyekkel eltávolítja a fémet a sejtjeiből, vagy enyhíti annak káros hatásait. A kutatócsoport most azokat a genetikai mechanizmusokat vizsgálja, amelyek révén a húgyúti fertőzések kialakulásáért felelős baktériumok elviselik a megnövekedett rézszintet, sőt, tovább is szaporodnak.
A baktériumok megtapadását is akadályozhatja a réz
Az előzetes eredmények alapján a réz károsíthatja a baktériumok fimbriáit is. Ezek apró, szőrszerű nyúlványok, amelyekkel a kórokozók a húgyhólyag falát borító sejtekhez tapadnak. A tapadás megakadályozása kulcsfontosságú, hiszen a húgyutak rendelkeznek egy egyszerű fizikai védelemmel: a vizelet áramlásával.
Ha a baktériumok nem tudnak stabilan megkapaszkodni a hólyag falán, a vizelettel együtt könnyebben kimosódnak a szervezetből.
A réz hatásossága az egyéb, vele együtt ható védelmi mechanizmusoktól is függ. Amikor a baktériumok egy ilyen komplex immunológiai koktéllal találkoznak, a saját védelmi mechanizmusaik kevésbé lesznek hatékonyak.
Biztonságos rézszállítás a sejtek károsítása nélkül
Fontos kérdés az is, hogyan juttatja el a szervezet a rezet a fertőzés helyszínére. A kutatók emiatt egy réztartalmú fehérje, a cöruloplazmin szerepét vizsgálják. Korábbi kutatások arra utalnak, hogy a fehérje segíthet a réz szállításában a húgyúti fertőzések során.
E szállítási folyamatot a szervezetnek szigorúan szabályoznia kell, mivel magas koncentrációban a réz a saját sejtekben is kárt tehet. A kutatók vizsgálják, hogyan mozgósítja a cöruloplazmin a rezet, és mindez hogyan járul hozzá a baktériumok kordában tartásához.
Új kezelési lehetőségek az immunrendszerrel együttműködve
A laboratóriumban már sikerült azonosítani egy olyan kísérleti vegyületet, amely réz jelenlétében sokkal hatékonyabban pusztítja a kórokozókat. A közeljövőben ehhez hasonló anyagokat fognak módosítani és tesztelni.
A cél olyan új, következő generációs gyógyszerek fejlesztése, amelyek nemcsak közvetlenül támadják a baktériumokat, hanem az immunrendszer természetes védekezésével is szinergiában működnek. Ez a megközelítés azért is fontos, mert a kórokozók egyre ellenállóbbak a hagyományos antibiotikumokkal szemben.
- Fontos hangsúlyozni, hogy egy klinikailag is bevethető, réz-alapú kezelés kidolgozásához még évekre van szükség. A jelenlegi projekt csupán a korai lépéseket jelent.