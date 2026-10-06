Vége lehet az óraátállításnak, a szakértők erre az időszámításra szavaznak

Az állandó nyári időszámítás világosabb estéket biztosítana, ami kedvezhet a sportolásnak, a társasági életnek, a közlekedésnek és bizonyos gazdasági tevékenységeknek. Télen azonban egy órával később kelne fel a nap, így többen indulnának sötétben iskolába vagy munkába. Az állandó téli, vagyis standard időszámítás több reggeli fényt biztosít, és jobban igazodik az ember biológiai órájához, cserébe viszont korábban sötétedne.

Az óraátállítás eltörlése után a téli időszámítás lehet egészségesebb. Fotó: Shutterstock

Eltörölnék az óraátállítást, de nem mindegy, melyik időszámítás marad

Raymond Lam, a Brit Columbiai Egyetem pszichiátriaprofesszora szerint az egészségügyi bizonyítékok az állandó standard időszámítás mellett szólnak, mivel a reggeli fény fontos a belső óra, az alvás és a hangulat szabályozásában.

A reggeli fény segít összehangolni a cirkadián ritmust a 24 órás nappal, az esti világosság viszont késlelteti azt.

Az állandó nyári időszámítás ezért télen csökkentené a reggeli fényt, miközben meghosszabbítaná a világos esti időszakot.

A hatás az alvást és a hangulatot is érintheti. Kanadában az emberek becslések szerint 1–3 százaléka szenved szezonális affektív zavarban, további 15 százalék pedig enyhébb évszakos változásokat tapasztalhat a hangulatában, alvásában, étvágyában vagy energiaszintjében.

Különösen érzékenyek lehetnek a gyerekek és a kamaszok, akiknek a természetes alvási ritmusa későbbre tolódik, miközben az iskola továbbra is korán kezdődik. Az intézkedés a műszakban vagy korán dolgozókat, a gyalogosokat, a kerékpárosokat és a tömegközlekedőket is érintheti.

Az Egyesült Államok 1974-ben vezette be az állandó nyári időszámítást, de a sötét téli reggekkel kapcsolatos tiltakozások miatt egy éven belül visszavonta. Oroszország 2011 és 2014 között próbálkozott vele, Chile pedig a 2015-ös kísérlet után lépett vissza.

Az elemzés szerzői szerint bármelyik megoldást választják a döntéshozók, annak egészségügyi és közlekedésbiztonsági hatásait folyamatosan figyelni kell.