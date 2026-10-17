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james webb

Valami jelet küld az űr egyik legsötétebb helyéről, a tudósok tanácstalanok

32 perce
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Szokatlan fényjelet észleltek a csillagászok az égbolt azon részén, ahol korábban semmilyen objektumot nem sikerült azonosítani. A James Webb-űrtávcső két alkalommal is infravörös sugárzást detektált az üres területen, ám ennek eredetére egyelőre nincs magyarázat.
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james webbhubblegalaxissugárzás

A James Webb-űrtávcső a Kemence csillagképben, a Hubble-űrtávcső által korábban alaposan feltérképezett égterületen észlelte a szokatlan jelet. A Hubble több mint 270 órán keresztül vizsgálta a kérdéses régiót, és csaknem 10 ezer galaxist fényképezett le. A Minnesotai Egyetem kutatói most új technikával próbáltak olyan halvány, távoli objektumokat azonosítani, amelyek a korábbi felvételeken rejtve maradhattak.

A rejtélyes emissziós vonal a James Webb-űrtávcső felvételén
A rejtélyes emissziós vonal a James Webb-űrtávcső felvételén
Fotó: Huberty et al., ApJ, 2026

A James Webb-űrtávcső olyan jeleket észlelt, amelyeknek nem látszik a forrása

A James Webb a közeli infravörös spektrográfjával meghatározott hullámhosszakon megjelenő, ún. emissziós vonalakat keresett az égterületen. Ezekkel következtetni lehet az égitestek tulajdonságaira. A vizsgálat során összesen hat észlelést sikerült ismert, távoli galaxisokhoz kapcsolni, a hetedik azonban alapos fejtörést okozott a szakembereknek.

A különös jel 1,6 mikrométeres hullámhosszon jelent meg, ráadásul kétszer is észlelték 88 napos különbséggel. A kutatók kizárták, hogy műszerhiba okozta volna a jelenséget. 

A legnagyobb talány, hogy a sugárzás forrása a korábbi felvételeken egyáltalán nem látható, pedig fényessége alapján már a James Webb 2022-es képein is észlelni kellett volna.

Mi állhat a rejtélyes jel hátterében?

Négy lehetséges magyarázat merült fel. 

  • Elképzelhető, hogy a sugárzás egy rendkívül távoli, korai galaxisból vagy egy közelebbi csillagrendszerből származik.
  • Felmerült továbbá egy szupernóva-robbanás, illetve egy fekete lyuk aktivitásának lehetősége is. 

A megfigyeléseket azonban egyik elmélet sem magyarázza kielégítően.

A tudósok szerint további, a mostaninál is érzékenyebb mérésekre lesz szükség a jel eredetének tisztázásához. Az újabb emissziós vonalak megtalálása segíthet meghatározni a sugárzás forrásának távolságát és természetét.

A kutatás eredményeit a The Astrophysical Journal című tudományos folyóiratban publikálták.

 

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