Megalkották a szuperjeget, amely még a betonnal is felveszi a versenyt

A Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói BioPykrete néven hozták létre az új anyagot, amelynek nyomószilárdsága a tízszerese a közönséges jégének. Törés előtt ráadásul mintegy hetvenszer annyi energiát képes elnyelni, mint a tiszta jég, ennek köszönhetően nem hirtelen törik darabokra, hanem fokozatosan deformálódik.

A szuperjég nyomószilárdsága megközelíti a betonét

Fotó: Chen Adar

Mitől ilyen ellenálló a szuperjég?

Különleges tulajdonságait a cellulóz-nanokristályoknak köszönheti. Ezek olyan apró, növényi eredetű részecskék, amelyek fagyás közben háromdimenziós hálózatot alkotnak a jégben. A kutatók emellett egy speciális fehérjét is kifejlesztettek, amely egyszerre tud kapcsolódni a cellulózhoz és a jéghez, tovább erősítve a köztük lévő kötést.

Ez a cellulózhálózat meggátolja a repedések terjedését, ezért a jég jóval nehezebben törik. A speciális fehérje hozzáadásával pedig az anyag szilárdsága és energiaelnyelő képessége a duplájára nőtt a fehérje nélküli változathoz képest.

Építőanyagként használnák

A fejlesztők szerint az anyag elsősorban a sarkvidékeken lehet hasznos, ahol a hagyományos építőanyagok – mint a beton vagy az acél – szállítása rendkívül költséges és nehézkes. Mivel főként jégből és növényi cellulózból áll, bizonyos építmények esetében kifejezetten környezetkímélő alternatívát nyújthat.

A BioPykrete egyelőre kísérleti fázisban van. A szakembereknek még meg kell vizsgálniuk, miként viselkedik tartós terhelés, illetve az ismétlődő fagyás és olvadás hatására. Ezek a vizsgálatok döntik majd el, hogy az új jégfajta a gyakorlatban is használható lesz-e építőanyagként.