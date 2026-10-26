Rájöhettek, mi okozza a prosztata megnagyobbodását

A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás elsősorban az 50 év feletti férfiakat érinti. Ebben az állapotban megnő a prosztata sejtjeinek száma, ami főként a mirigy húgycsövet körülvevő részét, az úgynevezett átmeneti zónát érinti. A megnagyobbodott szövet összenyomhatja a húgycsövet, ez pedig lassú, akadozó vizeletürítéshez vezethet. A kutatók azonban eddig nem tudták pontosan megmagyarázni, miért éppen ezen a területen indul meg a fokozott sejtszaporodás.

Egészséges prosztata és jóindulatú prosztatamegnagyobbodás számítógépes illusztrációja

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Különleges sejtek okozhatják a jóindulatú prosztatamegnagyobbodást

A Johns Hopkins Egyetem kutatói tíz prosztatarákos férfi nem daganatos prosztataszövetét vizsgálták. Közel 130 ezer sejt génműködését elemezték, és egy különleges sejtcsoportot azonosítottak.

Az úgynevezett WIF1+ bazális sejtek jóval nagyobb számban fordultak elő a prosztata átmeneti zónájában, valamint a jóindulatú prosztatamegnagyobbodással érintett szövetmintákban, mint a mirigy más területein.

A szakemberek megállapították, hogy ezek a sejtek sajátos génműködéssel rendelkeznek. Egyes génjeik reagálnak a férfi nemi hormonokra, például a tesztoszteronra, és olyan folyamatokban vesznek részt, amelyek befolyásolják a prosztata növekedését. A kutatók szerint a WIF1+ sejtek a környező szövetek átépülését is elősegíthetik, hozzájárulva ezzel a mirigy megnagyobbodásához.

Új gyógyszerek kifejlesztésében segíthet a felfedezés

A kutatócsoport korábban nyilvánosságra hozott adatokat is elemzett, amelyek szintén azt mutatták, hogy a megnagyobbodott prosztatákban nagyobb számban vannak jelen a WIF1+ bazális sejtek. Ez tovább erősíti azt a feltételezést, hogy szerepük lehet az állapot kialakulásában.

Fontos hangsúlyozni, hogy az összefüggés egyelőre nem bizonyítja a sejtek közvetlen szerepét a prosztatamegnagyobbodásban, ennek igazolásához további vizsgálatok szükségesek. Amennyiben sikerül igazolni az elméletet, az teljesen új gyógyszeres kezelések kifejlesztéséhez vezethet.

A kutatás eredményeit a The Journal of Pathology című tudományos folyóiratban tették közzé.