Gyerekkorunk kedvenc itala: fogyaszd rendszeresen, és az izmaid is hálásak lesznek érte

Ki ne emlékezne a kakaóra? A legtöbben bizonyára rendszeresen fogyasztották gyerekkorukban, ahogy azonban telnek az évek, úgy kezd lassanként eltűnni az étrendből - helytelenül. A kakaó ugyanis nem csupán finom, de a rendszeres fogyasztása egyszerű módja a magnéziumbevitelnek, amely elengedhetetlen a megfelelő izom- és idegrendszeri működéshez. Persze, ez nem vonatkozik minden olyan verzióra, amelyekkel a boltok polcain találkozunk, így vásárlás előtt érdemes elolvasni az összetevőket, és a sötét kakaót választani felesleges adalékanyagok: cukor, magas fruktóztartalmú kukoricaszirup, tejpor, pálmaolaj vagy mesterséges aromák nélkül.

Ezért érdemes felnőttként is kakaót fogyasztani / Fotó: Shutterstock/Pixel-Shot

Támogatja az izomműködést

A kakaó magnéziumot tartalmaz, amely részt vesz az izmok és az idegek megfelelő működésében. Többek közt akkor van rá szükség, amikor az izmok összehúzódnak és ellazulnak, épp ezért különösen fontos, hogy megfelelő mennyiségben tartalmazza az étrend, mind a sportolók, mind azok számára, akik sokat gyalogolnak, fizikailag nehéz munkát végeznek, vagy a napjaikat javarészt állva töltik.

A kakaó emellett a következőket is tartalmazza:

rostot , amely támogatja a bélműködést és hosszabb ideig tartó teltségérzetet biztosít,

, amely támogatja a bélműködést és hosszabb ideig tartó teltségérzetet biztosít, vasat , amely többek közt a vörösvértestek megfelelő termeléséhez szükséges,

, amely többek közt a vörösvértestek megfelelő termeléséhez szükséges, káliumot , amely részt vesz az izmok és az idegrendszer megfelelő működésében,

, amely részt vesz az izmok és az idegrendszer megfelelő működésében, rezet , ami támogatja a vas megfelelő szállítását a szervezetben,

, ami támogatja a vas megfelelő szállítását a szervezetben, polifenolokat, azaz a kakaóban természetesen előforduló vegyületeket.

Kakaó: tejjel vagy tej nélkül?

A kakaót tejjel, vízzel, vagy növényi alapú itallal is el lehet készíteni, egyéni ízléstől és prioritástól függően. A tej és néhány növényi alapú ital kalciumot és fehérjét biztosít, míg a víz ideális választás azok számára, akik kalóriadeficitet igyekeznek fenntartani.

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