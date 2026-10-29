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kakaó

Gyerekkorunk kedvenc itala: fogyaszd rendszeresen, és az izmaid is hálásak lesznek érte

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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A legtöbben valószínűleg jól emlékszünk még gyerekkorunk egyik kedvenc italára, a kakaóra, ami azonban az évek múlásával fokozatosan eltűnik az étrendből - ez azonban nagy hiba. A kakaó ugyanis több szempontból is kedvező hatással van az egészségre, amennyiben pedig rendszeresen sportolunk, kiváltképp érdemes fogyasztani. Mutatjuk a részleteket!
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kakaóegészségitalétrend

Ki ne emlékezne a kakaóra? A legtöbben bizonyára rendszeresen fogyasztották gyerekkorukban, ahogy azonban telnek az évek, úgy kezd lassanként eltűnni az étrendből - helytelenül. A kakaó ugyanis nem csupán finom, de a rendszeres fogyasztása egyszerű módja a magnéziumbevitelnek, amely elengedhetetlen a megfelelő izom- és idegrendszeri működéshez. Persze, ez nem vonatkozik minden olyan verzióra, amelyekkel a boltok polcain találkozunk, így vásárlás előtt érdemes elolvasni az összetevőket, és a sötét kakaót választani felesleges adalékanyagok: cukor, magas fruktóztartalmú kukoricaszirup, tejpor, pálmaolaj vagy mesterséges aromák nélkül. 

Oreo keksz, kakaópor, márka nélküli csoki, Oreokeksz, márkanélkülicsoki
Ezért érdemes felnőttként is kakaót fogyasztani / Fotó: Shutterstock/Pixel-Shot

Támogatja az izomműködést

A kakaó magnéziumot tartalmaz, amely részt vesz az izmok és az idegek megfelelő működésében. Többek közt akkor van rá szükség, amikor az izmok összehúzódnak és ellazulnak, épp ezért különösen fontos, hogy megfelelő mennyiségben tartalmazza az étrend, mind a sportolók, mind azok számára, akik sokat gyalogolnak, fizikailag nehéz munkát végeznek, vagy a napjaikat javarészt állva töltik.

A kakaó emellett a következőket is tartalmazza:

  • rostot, amely támogatja a bélműködést és hosszabb ideig tartó teltségérzetet biztosít,
  • vasat, amely többek közt a vörösvértestek megfelelő termeléséhez szükséges,
  • káliumot, amely részt vesz az izmok és az idegrendszer megfelelő működésében,
  • rezet, ami támogatja a vas megfelelő szállítását a szervezetben,
  • polifenolokat, azaz a kakaóban természetesen előforduló vegyületeket.

 

Kakaó: tejjel vagy tej nélkül?

A kakaót tejjel, vízzel, vagy növényi alapú itallal is el lehet készíteni, egyéni ízléstől és prioritástól függően. A tej és néhány növényi alapú ital kalciumot és fehérjét biztosít, míg a víz ideális választás azok számára, akik kalóriadeficitet igyekeznek fenntartani.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

 

(Via)
 

Étcsokoládéval az egészségért?

Több tanulmány szerint a magas kakaótartalmú csokoládé fogyasztása összefügghet az erek jobb rugalmasságával, a kognitív funkciók javulásával, de még a szív- és érrendszer egészségének kedvezőbb mutatóival. A kutatók szerint a kakaóban található flavonoidok hozzájárulhatnak ezekhez a pozitív hatásokhoz, ugyanakkor az eredmények értelmezésénél óvatosságra van szükség, mivel a legtöbb vizsgálat megfigyeléses jellegű. A további részleteket ITT lehet elolvasni!

 

 

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