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kannabisz

Meglepő eredmény a kannabiszról: több lehet a mellékhatása, mint gondolták

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Az orvosi kannabisz alig vagy egyáltalán nem javíthatja az álmatlansággal küzdő felnőttek alvását – derült ki kilenc tanulmány összesítéséből.
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kannabiszalvásálmatlanság

Az orvosi kannabisz csekély segítséget jelenthet az álmatlansággal élő felnőtteknek, ugyanakkor a rendelkezésre álló eredmények nem teszik lehetővé biztos következtetések levonását.

kannabisz
Meglepő eredmény született az orvosi kannabisz alvásra gyakorolt hatásáról.
Fotó: Unsplash

Orvosi kannabisz álmatlanságra: több a kérdés, mint a biztos válasz

Az elemzés kilenc vizsgálatot és összesen 537, többségében középkorú felnőtt adatait foglalta össze. A résztvevők között több nő volt, mint férfi, és a legtöbbjük tartós álmatlansággal küzdött. A kutatásokban THC-t, CBD-t vagy a két összetevő kombinációját tartalmazó olajokat, kapszulákat és géleket vizsgáltak, többnyire placebóval összehasonlítva.

Az eredmények szerint az orvosi kannabisz alig vagy egyáltalán nem befolyásolhatja az alvás minőségét, a teljes alvásidőt és a nappali teljesítőképességet.

Három kisebb tanulmány alapján javíthatja az életminőséget, ám ezt rendkívül bizonytalan bizonyítékok támasztják alá.

A kannabiszt használók valamivel több nemkívánatos hatásról számoltak be, mint a placebót kapók. 

A készítmények többek között szédülést, szájszárazságot, memóriazavart, fáradtságot, fokozott étvágyat, valamint stresszt és szorongást okozhatnak.

A kutatók hangsúlyozták, hogy a legtöbb vizsgálatban ötvennél kevesebben vettek részt, és a megfigyelés csupán néhány hétig tartott. A különböző kannabiszkészítmények és mérési módszerek miatt az eredmények összehasonlítása is nehéz.

Nagyobb, hosszabb ideig tartó kutatásokra van szükség annak megállapításához, hogy az orvosi kannabisz hosszú távon mennyire hatékony és biztonságos az álmatlanság kezelésében.

 

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