A gasztroenterológus rántotta le a leplet a kávéfogyasztásról: a legtöbbeknek erről fogalmuk sincs

A reggeli kávé nélkül sokan talán el sem tudják képzelni a napjukat, ahogy a délelőtt folyamán vagy épp ebéd után is jól tud esni egy-egy csésze, az élénkítő hatásért, az ízéért vagy csak puszta megszokásból. De hogyan hat pontosan a szervezetre? Dr. Saurabh Sethi gasztroenterológus a közösségi oldalán tért ki arra, mit kell tudnunk a kávé szervezetünkre gyakorolt ​​hatásairól, amennyiben napi szinte fogyasztjuk.

Hogyan hat a kávé a szervezetre? / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Hogyan hat a kávé a szervezetre?

A legtöbb embernek fogalma sincs róla. Először is, az agyra gyakorolt hatásról. A koffein javítja az éberséget, a figyelmet és a reakcióidőt

– magyarázta Dr. Sethi.

A szakértő ezután a májra tért ki, a rendszeres kávéfogyasztás ugyanis összefüggésben áll a májfibrózis és a májzsugorodás kialakulásának alacsonyabb kockázatával. További előny a vércukorszint szabályozása, miután a feketekávé napi fogyasztása csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.

Tanulmányok kimutatták, hogy napi két csésze feketekávé elfogyasztása körülbelül 35 százalékkal csökkenti a májrák kialakulásának kockázatát

- tette hozzá az orvos.

A napi kávéfogyasztás újabb előnye a hosszabb élettartam. Dr. Sethi szerint nagyszabású megfigyelésen alapuló vizsgálatok összefüggést mutattak ki a kávéfogyasztás és az alacsonyabb halálozási arány között.

Fontos azonban kiemelni, amennyiben azt szeretnénk, hogy a kávé jótékony hatással legyen a szervezetünkre, akkor dr. Sethi javaslata szerint a tej nélküli, cukrozatlan feketekávé mellett kell letennünk a voksunkat, a mérték pedig, mint mindig, ezúttal is fontos: az ideális napi 3-5 csésze kellene, hogy legyen. Nem mindegy az sem, mikor isszuk: az Európai Kardiológiai Társaság (EKT) által több mint 40 ezer felnőtt bevonásával végzett elemzés kimutatta, hogy a jótékony hatások többnyire a reggel fogyasztott kávéhoz kapcsolódnak.

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