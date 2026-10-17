Figyelmeztetést adott ki az onkológus: így semmi esetre se idd a kávét

A reggeli kávé sokaknak mondhatni létszükséglet ahhoz, hogy jól induljon a napjuk. Az itallal kapcsolatban azonban számos feltételezés, avagy figyelmeztetés is kering: így például, hogy nem szabad éhgyomorra fogyasztani, vagy éppen nem mindegy, mekkora a koffeintartalma. A szakértők eközben egy egészen másik tényezőre mutattak rá, amely fontos lehet az egészségünk szempontjából: a kávé hőmérsékletére.

Nem mindegy, milyen a kávé hőmérséklete / Fotó: Pixabay

Nem mindegy, milyen a kávé hőmérséklete

A kávé számos bioaktív vegyületet tartalmaz, beleértve a polifenolokat is, amelyek antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek. A kutatások szerint a mértékletes kávéfogyasztás összefüggésben állhat bizonyos betegségek kockázatának csökkenésével, ez azonban nem jelenti azt, hogy lényegtelen az ital elkészítésének és tálalásának módja. Dr. Mark Ashamalla, az Episcopal Health Services sugárterápiás onkológiai osztályának vezetője volt az, aki kiemelte a nagyon forró folyadékok fogyasztásának veszélyeit.

A forró italok fogyasztása irritálja vagy károsítja a nyelőcsövet, amely a táplálékot és a folyadékokat a szájból a gyomorba szállítja

– magyarázta el a szakember.

A nyelőcső nyálkahártyájának rendszeres magas hőmérsékletnek való kitettsége károsodáshoz vezethet, az ismételt hőtrauma pedig a rák kialakulásához hozzájáruló egyik lehetséges mechanizmusnak tekinthető.

Az italok hőmérséklete és a rákos megbetegedések előfordulása közötti összefüggést az Egészségügyi Világszervezet keretében működő Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) is elemezte. 2016-ban az IARC szakértői a nagyon forró italok, azaz a 65 Celsius-fokot meghaladó hőmérsékletű italok fogyasztását a 2A csoportba sorolták, ami azt jelenti, hogy valószínűleg rákkeltőek az emberekre nézve. A kutatók elsősorban a nyelőcső laphámsejtes karcinómával való összefüggésre mutattak rá: többek közt elemezték azon régiók lakosainak szokásait, ahol hagyományosan nagyon forró teát vagy yerba mate teát fogyasztanak.

Mi növelheti még a rák kockázatát?

Az italok hőmérséklete nem az egyetlen olyan tényező, amit szem előtt kell tartani. Az Amerikai Rákellenes Társaság (ACS) szerint a nyelőcsőrák jelentős kockázati tényezői közé tartozik a dohányzás és az alkoholfogyasztás, ezek kombinációja pedig még tovább növelheti a kockázatot.