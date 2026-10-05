Meglepő hatása van a koffeinmentes kávénak

Mivel a kávé több mint ezerféle vegyületet tartalmaz, élettani hatása jóval összetettebb annál, mint amit pusztán a koffein indokolna. John Cryan neurobiológus (az írországi University College Cork kutatója) és csapata azt vizsgálja, milyen kapcsolat van a kávéfogyasztás, a bélflóra és az agyi folyamatok között.

A koffeinmentes kávét fogyasztók jobban teljesítettek a memóriateszteken

Fotó: STEFAN JAITNER / DPA

Nem csak a koffein számít a kávéban

Bár a koffein átjut a vér-agy gáton, és közvetlenül hat az idegrendszerre, a kávéban más hasznos anyagok, például polifenolok is vannak. Ezeket a növényi tápanyagokat bizonyos bélbaktériumok képesek hasznosítani. A kutatók ezért arra voltak kíváncsiak, hogy a kávé a polifenolok révén képes-e átalakítani a bélflórát.

Cryan szerint a kávé jótékony hatásaiban a bélflóra sokkal nagyobb szerepet játszhat, mint eddig hitték. Ennek igazolására 31 rendszeres (napi 3-5 csészével ivó) kávéfogyasztót kértek meg arra, hogy két hétig egyáltalán ne kávézzanak. Már ez a rövid szünet is elég volt ahhoz, hogy a bélflórájuk összetétele jelentősen megváltozzon.

Másképp hatott a koffeines és a koffeinmentes kávé

A két hét szünet után a résztvevők egyik fele koffeines, a másik fele koffeinmentes kávét kapott, de nem tudták, melyiket isszák. Három héten át naponta négy adag instant kávét fogyasztottak. A kávé visszavezetése koffeintől függetlenül gyors változásokat hozott a bélflórában.

A résztvevők ráadásul kevesebb stresszt,

enyhébb depressziós tüneteket

és javuló impulzuskontrollt tapasztaltak.

Ezek a pozitív hatások a koffeinmentes kávét ivóknál is jelentkeztek.

Néhány hatás azonban egyértelműen a koffeinhez kötődött. Csak a koffeines kávé fogyasztása csökkentette a szorongást, és javította a figyelmet.

Miben teljesített jobban a koffeinmentes kávé?

A legnagyobb meglepetést a koffeinmentes kávé okozta, amely szintén komoly változásokat idézett elő a kognitív működésben. A résztvevőknek két memóriatesztet kellett kitölteniük: szavakat és helyeket kellett megjegyezniük, majd felidézniük.

Jelentős javulást csak a koffeinmentes csoportnál tapasztaltak. Ők a szóteszt több részében is jobban teljesítettek, a helyek felidézésekor pedig kevesebbet hibáztak.

A koffeines kávét ivók memóriatesztjeinek eredményei ezzel szemben nem javultak érdemben.