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kávé

Meglepő hatása van a koffeinmentes kávénak

38 perce
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A kávé egészségvédő hatása nem csak a koffeinnek köszönhető. Egy vizsgálatban a koffeinmentes kávét fogyasztók két memóriateszten is kiemelkedően teljesítettek. Ezzel párhuzamosan a bélflórájuk összetétele is megváltozott.
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kávémemóriakoffeinmentes kávébélflóra

Mivel a kávé több mint ezerféle vegyületet tartalmaz, élettani hatása jóval összetettebb annál, mint amit pusztán a koffein indokolna. John Cryan neurobiológus (az írországi University College Cork kutatója) és csapata azt vizsgálja, milyen kapcsolat van a kávéfogyasztás, a bélflóra és az agyi folyamatok között.

A koffeinmentes kávét fogyasztók jobban teljesítettek a memóriateszteken
A koffeinmentes kávét fogyasztók jobban teljesítettek a memóriateszteken
Fotó: STEFAN JAITNER / DPA

Nem csak a koffein számít a kávéban

Bár a koffein átjut a vér-agy gáton, és közvetlenül hat az idegrendszerre, a kávéban más hasznos anyagok, például polifenolok is vannak. Ezeket a növényi tápanyagokat bizonyos bélbaktériumok képesek hasznosítani. A kutatók ezért arra voltak kíváncsiak, hogy a kávé a polifenolok révén képes-e átalakítani a bélflórát.

Cryan szerint a kávé jótékony hatásaiban a bélflóra sokkal nagyobb szerepet játszhat, mint eddig hitték. Ennek igazolására 31 rendszeres (napi 3-5 csészével ivó) kávéfogyasztót kértek meg arra, hogy két hétig egyáltalán ne kávézzanak. Már ez a rövid szünet is elég volt ahhoz, hogy a bélflórájuk összetétele jelentősen megváltozzon.

Másképp hatott a koffeines és a koffeinmentes kávé

A két hét szünet után a résztvevők egyik fele koffeines, a másik fele koffeinmentes kávét kapott, de nem tudták, melyiket isszák. Három héten át naponta négy adag instant kávét fogyasztottak. A kávé visszavezetése koffeintől függetlenül gyors változásokat hozott a bélflórában.

  • A résztvevők ráadásul kevesebb stresszt, 
  • enyhébb depressziós tüneteket 
  • és javuló impulzuskontrollt tapasztaltak. 

Ezek a pozitív hatások a koffeinmentes kávét ivóknál is jelentkeztek.

Néhány hatás azonban egyértelműen a koffeinhez kötődött. Csak a koffeines kávé fogyasztása csökkentette a szorongást, és javította a figyelmet. 

Miben teljesített jobban a koffeinmentes kávé?

A legnagyobb meglepetést a koffeinmentes kávé okozta, amely szintén komoly változásokat idézett elő a kognitív működésben. A résztvevőknek két memóriatesztet kellett kitölteniük: szavakat és helyeket kellett megjegyezniük, majd felidézniük. 

Jelentős javulást csak a koffeinmentes csoportnál tapasztaltak. Ők a szóteszt több részében is jobban teljesítettek, a helyek felidézésekor pedig kevesebbet hibáztak.

A koffeines kávét ivók memóriatesztjeinek eredményei ezzel szemben nem javultak érdemben.

A bélflóra feltételezett szerepe

Egyelőre nem tudni pontosan, mi okozta a különbséget. Lehetséges magyarázat, hogy a kávé polifenoljai táplálják a bélbaktériumokat, ez pedig olyan változásokat indít el a szervezetben, amelyek végül javítják a szellemi működést. A kávé elméletileg azt is befolyásolja, hogyan működnek együtt a bélmikrobák, és milyen anyagokat használnak fel.

Bár ez egy kis létszámú kutatás volt, más tanulmányok is utaltak már arra, hogy a koffeinmentes kávé jó hatással lehet az éberségre és a szellemi teljesítményre. A kávéra tehát nem érdemes pusztán koffeinforrásként tekinteni; komplex italról beszélhetünk, amely hatással lehet a bélflórára, az anyagcserére, sőt még az érzelmi jóllétre is.

"Mivel egyre többen törekszenek a bélbarát táplálkozásra, a kávé fontos része lehet az egészséges, kiegyensúlyozott étrendnek"

 – érvel a vizsgálatok szükségessége mellett Cryan. 

A kutatás eredményei a Nature Communications folyóiratban jelentek meg.

 

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