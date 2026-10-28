Évtizedek óta nem találtak hasonlót: szenzációs kincs került elő Magyarországon

A kelta ezüstérmekincs egy kis edényben, a föld alá rejtve maradt fenn. Az érméket restaurálás előtt laboratóriumi anyagvizsgálatnak vetették alá. A beszámoló szerint az ilyen pénzleletek európai viszonylatban is ritkák, Magyarországon pedig a hatvanas évek vége óta nem került elő hasonló jelentőségű együttes.

Sírok és ezüstpénzek kerültek elő: 7000 év titkait rejtette a szombathelyi föld. (A kép illusztráció)

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Kelta ezüstérmekincs került elő Szombathelyen

A régészeti leletek Szombathely több mint 7000 éves múltjának különböző időszakait idézik meg. A vaskori település maradványai mellett két csontvázas és két urnás sírt tártak fel. Az egyik temetkezésben edényeket, egy orsógombot és két fibulát, vagyis a ruházat összefogására használt tűt találtak.

A római korban villagazdaság működött a területen. Több épületének nyomait sikerült azonosítani, egy egykori műhelyből pedig kézimalom került elő. A feltárás eredményeit a tervek szerint időszaki kiállításon mutatják be a nagyközönségnek.