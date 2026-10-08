Egy idegennek adta a veséjét, hogy megmenthesse a feleségét

Bóta Sándor felesége hosszú éveken át várt megfelelő vesére. A megoldást végül a keresztdonáció jelentette: Sándor egy másik betegnek adta az egyik veséjét, felesége pedig egy másik donortól kapott új szervet. A házaspár 2024-ben jelentkezett a programba, amely végül három, egymás számára idegen párnak adott lehetőséget a szervcserére.

Magyarországon először végeztek hármas élődonoros keresztdonációt a Semmelweis Egyetemen. A hat összehangolt műtét során három beteg jutott új veséhez (a kép illusztráció)

Fotó: Barta Bálint - Semmelweis Egyetem

Mi a keresztdonáció lényege, és hogyan segíthet a betegeken?

Előfordul, hogy egy vesebetegnek van olyan hozzátartozója vagy közeli barátja, aki felajánlaná számára az egyik veséjét, a közvetlen átültetés mégsem végezhető el. Ezt vércsoportbeli vagy immunológiai, vagyis az immunrendszerrel összefüggő összeférhetetlenség akadályozhatja. A keresztdonáció ilyenkor más, hasonló helyzetben lévő párok bevonásával teremthet megoldást – ismertette az eljárás lényegét dr. Szijártó Attila, a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika igazgatója.

Két pár esetében az egyik donor a másik pár betegének ad vesét, és fordítva. Három párnál pedig egy kör is kialakítható:

az első pár donorja a második pár betegének,

a másodiké a harmadiknak,

a harmadiké pedig az elsőnek adja a szervet.

Így olyan betegek is megfelelő veséhez juthatnak, akiknek a saját donorjukkal nem volt lehetséges az átültetés.

A megfelelő párosítások megtalálásáról dr. Kovács János Balázs, a klinika adjunktusa, a vesetranszplantációs program vezetője beszélt az Origónak. Mint elmondta, a várólistán szereplő betegeknek akár több donorjelöltjük is lehet, de előfordul, hogy egyiküktől sem kaphatnak közvetlenül szervet. A keresztdonációs programban negyedévente keresik meg az egymáshoz illő párokat.

A szervcsere anonim módon zajlik. Magyarországon 2024 óta van lehetőség keresztdonációra, de kezdetben egy-egy szervcserében csak két pár vehetett részt. A több párt összekapcsoló cserét egy 2025 nyarán hozott jogszabály-módosítás tette lehetővé.

A mostani beavatkozás újdonsága tehát a három pár részvételével végzett hazai szervcsere.

Hat műtét három szomszédos műtőben

A hármas átültetéshez összesen hat műtétet kellett összehangolni: mindhárom donor egyik veséjét eltávolították, majd a szerveket három betegbe ültették be. A műtétsorozat nagyjából hat órán át tartott.