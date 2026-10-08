Egy idegennek adta a veséjét, hogy megmenthesse a feleségét

Bóta Sándor felesége hosszú éveken át várt megfelelő vesére. A megoldást végül a keresztdonáció jelentette: Sándor egy másik betegnek adta az egyik veséjét, felesége pedig egy másik donortól kapott új szervet. A házaspár 2024-ben jelentkezett a programba, amely végül három, egymás számára idegen párnak adott lehetőséget a szervcserére.
Mi a keresztdonáció lényege, és hogyan segíthet a betegeken?
Előfordul, hogy egy vesebetegnek van olyan hozzátartozója vagy közeli barátja, aki felajánlaná számára az egyik veséjét, a közvetlen átültetés mégsem végezhető el. Ezt vércsoportbeli vagy immunológiai, vagyis az immunrendszerrel összefüggő összeférhetetlenség akadályozhatja. A keresztdonáció ilyenkor más, hasonló helyzetben lévő párok bevonásával teremthet megoldást – ismertette az eljárás lényegét dr. Szijártó Attila, a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika igazgatója.
Két pár esetében az egyik donor a másik pár betegének ad vesét, és fordítva. Három párnál pedig egy kör is kialakítható:
- az első pár donorja a második pár betegének,
- a másodiké a harmadiknak,
- a harmadiké pedig az elsőnek adja a szervet.
Így olyan betegek is megfelelő veséhez juthatnak, akiknek a saját donorjukkal nem volt lehetséges az átültetés.
A megfelelő párosítások megtalálásáról dr. Kovács János Balázs, a klinika adjunktusa, a vesetranszplantációs program vezetője beszélt az Origónak. Mint elmondta, a várólistán szereplő betegeknek akár több donorjelöltjük is lehet, de előfordul, hogy egyiküktől sem kaphatnak közvetlenül szervet. A keresztdonációs programban negyedévente keresik meg az egymáshoz illő párokat.
A szervcsere anonim módon zajlik. Magyarországon 2024 óta van lehetőség keresztdonációra, de kezdetben egy-egy szervcserében csak két pár vehetett részt. A több párt összekapcsoló cserét egy 2025 nyarán hozott jogszabály-módosítás tette lehetővé.
A mostani beavatkozás újdonsága tehát a három pár részvételével végzett hazai szervcsere.
Hat műtét három szomszédos műtőben
A hármas átültetéshez összesen hat műtétet kellett összehangolni: mindhárom donor egyik veséjét eltávolították, majd a szerveket három betegbe ültették be. A műtétsorozat nagyjából hat órán át tartott.
Délelőtt három szomszédos műtőben, egy időben kezdődtek a donorokat érintő beavatkozások. Az egyik vesét robotasszisztált eljárással távolították el. Délután, minimális időeltéréssel következtek a beültetések, szintén három műtőben.
Előbb tehát a három szervkivételt, majd a három átültetést végezték el párhuzamosan.
A műtői munkát hónapokig tartó előkészítés előzte meg. Ha a laboratóriumi szakembereket, radiológusokat és más háttérmunkát végző kollégákat is beleszámítjuk, a teljes folyamatban harmincnál is többen működtek közre. A sebészcsapat mind a tizenkét tagja részt vett a beavatkozásokban.
Az egyik legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy valamennyi résztvevő egészségi állapotának lehetővé kellett tennie a műtétet.
Kovács János Balázs úgy fogalmazott, hogy
„itt egyszerre hat páciensnek kell műtétre alkalmas állapotban lennie”.
Ez különösen a súlyos társbetegségekkel élő vesebetegek esetében jelenthet akadályt. Szerencsére most emiatt nem kellett halasztani, de további sebésztechnikai kihívást jelentett, hogy az egyik beteg már a harmadik veseátültetésén esett át.
Mit vállal az, aki felajánlja a veséjét?
A donorok egészséges emberek, akiket a szervadományozás előtt kivizsgálnak, a műtét után pedig rendszeresen ellenőrzik az egészségi állapotukat. Dr. Kovács János Balázs elmondása szerint a donációt követően nagyobb a magas vérnyomás és a későbbi vesefunkció-romlás esélye, ezért a donorok hosszú távú gondozása is fontos része a programnak.
A szakember hozzátette:
ha egy korábbi donor akár évtizedekkel később maga is veseátültetésre szorul, a rendszer kiemelten figyelembe veszi a korábbi szervadományozását, és előnyben részesíti őt a szervhez jutásnál.
Milyen élet vár a betegekre az átültetés után?
A sikeres transzplantáció lehetőséget adhat arra, hogy a korábban művesekezelésre szoruló betegek megszabaduljanak ettől a kezeléstől.
Dolgozhatnak, sportolhatnak, és teljes értékű családi életet élhetnek
– emelte ki Dr. Kovács János Balázs.
Az új szerv megőrzéséhez ugyanakkor úgynevezett immunszuppresszív kezelésre van szükség. Ez az immunrendszer működésének mesterséges gyengítését jelenti, ami fogékonyabbá teszi a betegeket a fertőzésekre. A kezelés kezdetben erősebb, később mérséklődik, ezért különösen az első időszakban fontos az óvatosság.
A műtétsorozatban két nő és egy férfi kapott új vesét. Mindhárom átültetés sikeres volt. A három donor és két szervátültetett beteg már otthon lábadozik, a harmadik beteg pedig még a klinikán tartózkodik, de várhatóan ő is hamarosan hazatérhet.
Hogyan juthatna több beteg megfelelő veséhez?
Az élődonoros felajánlások jelentőségét az adja, hogy az elhunytaktól származó szervek száma korlátozott. Az átlagosan három és fél éves várakozási időt az élődonoros átültetések segíthetnek csökkenteni.
A program bővítésének egyik lehetséges iránya, hogy olyan donor–beteg párokat is bevonjanak, amelyeknél közvetlenül is elvégezhető lenne az átültetés. Kovács János Balázs szerint ezen akkor érdemes gondolkodni, ha a keresztdonáció számukra várhatóan kedvezőbb eredményű átültetést tenne lehetővé. Ez egyelőre törekvésként szerepel a szakmai tervek között.
A nagyobb számú résztvevő növelheti a megfelelő párosítások esélyét, a műtétek megszervezése viszont egyre összetettebb feladattá válik. A programvezető szerint a mostani beavatkozássorozat már erősen igénybe vette a klinika kapacitásait: egyszerre három műtőre és a teljes sebészcsapatra szükség volt. A jelenlegi létszám mellett ezért kérdéses, hogy egyetlen intézményben mennyivel lehetne tovább bővíteni a résztvevők körét.
A több párt érintő szervcserék megszervezését megkönnyítheti a transzplantációs központok együttműködése. Kovács János Balázs elmondta, hogy a budapesti, szegedi, pécsi és debreceni egyetemi intézmények már most is közösen dolgoznak az országos programban.
Bóta Sándor és felesége számára a program már kézzelfogható változást hozott: a beavatkozások után mindketten hazatérhettek. A vesedonor ma sem döntene másként: az egyik veséjének felajánlásával egy másik betegnek segített, miközben a közös szervcsere a feleségének is lehetőséget adott egy jobb életre.