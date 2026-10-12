Megszólaltak a kutatók: elszabadulhat a pokol a Föld körül

A Kessler-szindróma veszélyére Donald Kessler és Burton Cour-Palais kutatók már 1978-ban felhívták a figyelmet. Akkor úgy gondolták, hogy a műholdindítások korlátozásával meg lehet előzni a probléma súlyosbodását. Azóta azonban rengeteg mesterséges égitestet juttattak a világűrbe, és a tendencia ma sem csillapodik. Ezzel párhuzamosan a használaton kívüli űreszközök és maradványaik száma is folyamatosan nő.

A Kessler-szindróma veszélyére először 1978-ban hívták fel a figyelmet

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A Kessler-szindróma felé vezető út: egyre zsúfoltabbak a Föld körüli pályák

2026. július 31-én mintegy 18 850 műhold keringett bolygónk körül, össztömegük pedig elérte a 17 ezer tonnát. Bár nem mindegyik kering alacsony Föld körüli pályán, növekvő számuk fokozza az ütközések veszélyét.

A kutatók szerint különösen veszélyes, hogy az űrben keringő objektumok rendkívül nagy sebességgel csapódhatnak egymásnak.

Az ütközési sebesség átlagosan másodpercenként 10 kilométer, ami elegendő ahhoz, hogy az ütköző eszközök jelentős része megsemmisüljön, és számtalan kisebb darabra törjön szét. Az így keletkező törmelék további műholdakat találhat el.

Szélsőséges esetben olyan sűrű törmeléköv alakulhat ki, amely évtizedekre vagy akár évszázadokra ellehetetlenítheti bizonyos Föld körüli pályák használatát.

A közelmúltban már több súlyos műholdütközés is történt

A veszély nem csupán elméleti. Eddig több mint 660 olyan eseményt dokumentáltak, amelyek során az űrben keringő objektumok felrobbantak, összeütköztek vagy darabokra estek.

Az egyik legsúlyosabb baleset 2009. február 10-én történt, amikor egy működő műhold másodpercenként 11,6 kilométeres sebességgel egy használaton kívüli űreszköznek csapódott. A két objektum kevesebb mint egy ezredmásodperc alatt megsemmisült. Az ütközés során közel 2000 nagyobb törmelékdarab és mintegy 100 ezer kisebb, centiméteres nagyságú töredék keletkezett. Egy másik jelentős esetben Kína egy műholdellenes rakétával megsemmisítette a Fengyun-1C műholdat. A kísérlet nyomán 3300 nagyobb törmelékdarab keletkezett. Az Európai Űrügynökség (ESA) szerint a megsemmisült műhold maradványai még ma is veszélyeztetik a körülbelül 800 kilométeres magasságban keringő űreszközöket.