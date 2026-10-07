Váratlan veszélyt rejt a népszerű étrend

A ketogén diéta sok zsírt és nagyon kevés szénhidrátot tartalmaz, ezért a szervezet energiaforrásként egyre inkább a zsírokat használja fel. Korábbi vizsgálatok arra utaltak, hogy ez az étrend védhet a vastagbélrák ellen. Az MIT kutatói most azt vizsgálták, hogy milyen hatás figyelhető meg a vékonybélben.

A ketogén diéta sok zsírt és nagyon kevés szénhidrátot tartalmaz (illusztráció)

Fotó: GARO / Phanie

Megugrott a vékonybéldaganatok kialakulásának esélye a ketogén diéta miatt

A kutatók olyan egereket vizsgáltak, amelyek genetikailag hajlamosak voltak a béldaganatok kialakulására. Az állatok egyik csoportja ketogén étrendet, a másik hagyományos kontrollétrendet, a harmadik pedig magas zsír- és kalóriatartalmú táplálékot kapott.

A ketogén étrendet fogyasztó egereknél gyakrabban alakultak ki vékonybéldaganatok, mint a kontrollcsoport állatainál.

Bár ezek az egerek nem híztak el, náluk a daganatok gyakorisága hasonló, egyes esetekben pedig még magasabb volt, mint a magas zsír- és kalóriatartalmú étrenden tartott állatoknál.

A kutatók kezdetben arra számítottak, hogy a jelenségért a ketózis során keletkező ketontestek lehetnek felelősek. A kísérletek azonban egészen más eredményt mutattak.

A zsíranyagcsere lehet a daganatképződés kulcsa

A fokozott daganatképződést a kutatók a zsírsav-oxidációval hozták összefüggésbe. E folyamat során a bélsejtek a táplálékkal bevitt zsírt használják energiatermelésre.

A folyamat fokozott működése aktiválta a PPAR nevű fehérjék egy csoportját. Ezek a fehérjék gyorsabb osztódásra ösztönözték a bél őssejtjeit. Az intenzívebb sejtosztódás segítheti a bélnyálkahártya regenerációját, ugyanakkor több lehetőséget teremthet arra is, hogy egyes sejtek daganatossá váljanak.

„Ha több őssejt van jelen, a vékonybél sérülés után hatékonyabban képes helyreállítani önmagát. Ennek azonban az a hátránya, hogy a növekvő számú aktívabb őssejt fokozza a daganatok kialakulásának veszélyét”

– magyarázta Omer Yilmaz, a kutatás vezető szerzője.

A vastagbélben éppen az ellenkezője történik

A vastagbél vizsgálatakor a kutatók eltérő eredményt kaptak.

Miközben a ketogén étrend a vékonybélben elősegítette a daganatok kialakulását, a vastagbélben éppen az ellenkezője történt: csökkent a tumorképződés esélye.

Ez a megfigyelés összhangban van egy korábbi, 2022-es vizsgálat eredményeivel.