Szenzációs magyar felfedezés: eddig ismeretlen égitest keresztezi a Föld pályáját

Új, korábban ismeretlen földsúroló kisbolygót fedezett fel Maróti Tamás amatőrcsillagász – olvasható a csillagaszat.hu hírportálon. A beszámoló szerint ez a szakember nyolcadik felfedezése. Idén október 13-án éjszaka észlelt aszteroidát a Kisbolygó Központ (Minor Planet Center – MPC) már másnap, az MPEC 2026-T244 jelű körlevelében hivatalosan is elismerte, és a 2026 TM77 ideiglenes jelöléssel látta el.

Magyar amatőrcsillagász fedezte fel a Föld pályáját keresztező kisbolygót

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA - Illusztráció

Magyar amatőrcsillagász fedezte fel a Föld pályáját keresztező kisbolygót

A tájékoztatás szerint a nemzetközi csillagászati közösség 12 obszervatóriuma azonnal bekapcsolódott a felfedezés validálásába, majd a megerősítő méréseket beküldték az MPC-be, igazolva, hogy valós, kiszámítható pályával rendelkező égitestről van szó. Elek Tamás csillagász szintén megerősítő felvételt készített a kisbolygóról.

Az égitest a felfedezése idején mintegy 19 magnitúdó fényességű volt, és 20 ívmásodperc/perc látszólagos sebességgel haladt. Pályájának dőlésszöge 7,77 fokot zár be a Föld keringési síkjával. Az eddigi adatok alapján az objektum 2,86 év alatt kerüli meg a Napot. A 2026 TM77 perihéliuma (napközelpontja) 2026. szeptember 24-én volt 0,995 csillagászati egység (CSE) távolságban, míg a Naptól legtávolabb (aphéliumban) 3,034 CSE-re távolodik el.

A közlemény kitért arra is, hogy a 2026 TM77 egy Apollo típusú kisbolygó. Ez a földközeli objektumok egyik legnépesebb és legfontosabb csoportja, amelynek fő jellemzője, hogy pályájuk keresztezi a Földét.

Mint a beszámolóban írták, egy ilyen sikeres felfedezés Maróti Tamás legendás kitartását dicséri. A szisztematikus keresőmunka során hónapokon át minden tiszta éjszakát észleléssel kell tölteni, és el kell viselni a tudatot, hogy képek ezrein és ezrein egyetlen új objektum sem tűnik fel.

A professzionális égboltfelmérő programok ugyanis szinte teljesen "lelegelik" a látható égboltot, szinte lehetetlenné téve az amatőr megfigyelők számára a sikeres felfedezést.